هولوكاست ، معيار داوري در هزاره جديد

به گزارش خبرگزاري مهر- صدها نفر از رؤساي دولتها ، مقامات و شخصيتهاي سياسي جهان از جمله كوفي عنان دبير كل سازمان ملل رؤساي جمهور آلباني، صربستان و مونته نگرو، بوسني و هرزه گوين، كرواسي، ليتواني، لهستان و سوئيس، نخست وزيران فرانسه، سوئد، ايتاليا، هلند، بلژيك، دانمارك و روماني ، معاون نخست وزير انگليس، معاون رئيس جمهور جمهوري دومينيكن، وزراء خارجه آلمان، نروژ و اسپانيا، مشاور امنيت ملي روسيه ، كاردينال ژان لوئيس تاوران نماينده واتيكان و وزراء آموزش پرورش تركيه، يونان لتوني و اسلووني و الي ويزل برنده جايزه ادبي نوبل(كه از وي به خاطر ادعاي كشته شدن بستگانش در هولوكاست به دروغ پرداز و دروغگوي بزرگ ياد مي شود) از شركت كنندگان در اين مراسم هستند تا ساختمان جديد موزه يادواشم را افتتاح و به قربانيان يهودي در جنگ جهاني دوم اداي احترام كنند.

اين گردهمائي كه پس از گردهمائي رهبران كشورها بعد از ترور اسحاق رابين نخست وزير سابق اين رژيم در سال 1995 ، بزرگترين گردهمائي تلقي مي شود با ابعاد تبليغاتي بسيار وسيعي همراه بوده است و نشان ازقدرت صهيونيسم بين الملل و بي توجهي جهانيان به جناياتي است كه اين رژيم در قرن 21 در فلسطين انجام ميدهد.

رژيم صهيونيستي با شروع سال جديد تبليغات وسيعي را براي نهادينه كردن هولوكاست به راه انداخته تا از اين شيوه براي سركوب مخالفان بهره ببرد.

رژيم صهيونيستي در 27 ژانويه سال جاري با دعوت از شخصيتهاي برجسته جهان از جمله ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه، ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا و الكساندر كواشنيوسكي رئيس جمهوري لهستان توانست بعدي هميشگي و جهاني به اين مساله دهد.

اين رژيم چندي است كه تبليغات بسياري را براي افتتاح موزه هولوكاست كه 10 سال زمان و هزينه فراواني براي ساخت آن صرف شده به راه انداخته واز اين طريق توانسته است رهبران و مقامات كشورهاي مختلف را براي اداي احترام به اسرائيل دعوت كند.

اين مساله يعني بهره برداري سياسي از ادعاي كشتار يهوديان، از ابتداي پيدايش اسرائيل با شدت و ظرافت بي مانندي تعقيب مي شود ليكن مسائل و زواياي پنهاني در اين قضيه وجود دارد كه ذكر نكاتي چند در خصوص آن خالي از اشكال نيست.

تاريخ همواره از سوي فاتحين نوشته مي شود و مملو از اغراقها و دروغهائي است كه ذهن هر محقق و جوينده حقيقت را به خود جلب مي كند و تاريخ قرن بيستم نيز كه ادعا مي شود اين واقعه در آن رخ داده ازاين قاعده مستثني نيست.

پس از جنگ جهاني دوم آمريكا به همراه شوروي ادعا كردند كه هيتلر سياست خود را موسوم به "راه حل نهائي" براي ريشه كني يهوديان را تعقيب مي كرده و بطور سيستماتيك اين قوم را به سوي كشتار هدايت مي كرده است و بعد از جنگ اين بهانه اي بدست آمريكا شد تا بتواند با استفاده از توان اقتصادي و نظامي خود در آن زمان يهوديان سراسر جهان را به فلسطين اشغالي مهاجرت دهد و مامني امن براي اين قوم پيدا كنند.

امروزه ما در قرن بيست و يكم كه ادعا مي شود آزادي بيان در اين قرن در غرب بسيار مورد احترام است ما تقريباً هر هفته شاهد اقدامي هماهنگ از سوي صهيونيسم بين الملل براي به بند كشيدن و سركوب ، محاكمه ، حبس، ضرب و شتم و اخراج مورخين و محققين ، جويندگان و كاوشگران حقيقت و تاريخ هستيم اين گروه چه مي گويند؟

آنها چيزي جزء پرده برداري از يك دروغ تاريخي ودروغ بودن ادعاي صهيونيسم مبني بر نسل كشي يهوديان رانمي گويند.

اين محققين با تحقيقات تاريخي منظم در موزه ها و آرشيوهاي جنگ جهاني دوم از جمله آرشيوهاي متعلق به خود يهوديان حتي در موزه فعلي يادواشم به اين نتيجه رسيده اند كه نه تنها هيتلر برنامه سيستماتيكي براي كشتار يهوديان در اختيار نداشته كه بسياري از صهيونيستها با همكاري صميمانه خود با نازيسم و فاشيسم در صدد بودند تا با تبليغات بسيار يهوديان را از اروپا به فلسطين اشغالي حركت دهند.

تجمع گسترده رهبران حامي صهيونيسم اين نتيجه را مي دهد كه به ظاهر باورهاي فعلي اين گروهها كه براي خوش خدمتي به صهيونيسم بين الملل و نشات گرفته از ارادت فراماسوني اين گروهها مي باشد بي احترامي به باورها و تحقيقاتي است كه از سوي محققين صورت پذيرفته ونيز بي اعتنايي به نسل كشي است كه اين قوم مدعي ، خود امروزه در سرزمينهاي اشغالي آن را مرتكب مي شوند.