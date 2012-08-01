پایان درگیری خانوادگی با قتل پسر نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، 26 تیر ماه امسال ماموران پلیس آگاهی اردبیل در جریان درگیری مرگباری در یکی از روستاهای اطراف این شهر قرار گرفتند. ماموران پس از حضور در محل دریافتند درگیری بین اعضای دو خانواده رخ داده که در جریان آن 5 نفر با ضربه های چاقو به شدت مجروح و راهی بیمارستان شدند. در حالیکه تحقیقات در این زمینه ادامه داشت به ماموران اطلاع دادند یکی از مجروحان به نام علی 17 ساله بر اثر شدت جراحات جان باختند.

در ادامه با توجه به وقوع قتل پرونده در اختیار کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اردبیل قرار گرفت و ماموران با حضور در محل و انجام تحقیقات گسترده از شاهدان ماجرا هویت عامل جنایت به نام مسعود را شناسایی کردند. پس از بهبود حال مسعود او از بیمارستان به اداره آگاهی منتقل شد و در جریان بازجویی ها منکر ارتکاب قتل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اردبیل با اعلام این خبر به مهر گفت: هم اکنون تحقیقات برای کشف انگیزه جنایت ادامه دارد. همچنین در حالی که تمام شاهدان مسعود را به عنوان قاتل معرفی کردند، وی در بازجویی ها منکر اتهام خود شده است.

* هشدار پلیس

سرهنگ عالیزاده با هشدار به جوانان گفت: بارها پلیس درباره خطرات حمل سلاح سرد هشدارهایی داده است که متاسفانه برخی افراد بخصوص جوانان و نوجوانان به راحتی از کنار آن می گذرند. در جریان درگیری ها احتمال دارد یک لحظه فرد به علت کاهش آستانه تحمل از سلاح سرد استفاده کرده و جنایتی تلخ را رقم بزند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری در بازجویی ها مدعی می شوند هیچ وقت تصور نمی کردند که حمل سلاح سرد آنها را به یک قاتل تبدیل کند. خانواده ها نیز باید نظارت بیشتری بر روی فرزندان خود داشته باشند و در صورت مشاهده چاقو در جیب آنها یا وسایل شخصی شان نسبت به خطرات حمل سلاح سرد به فرزندانشان هشدار دهند.