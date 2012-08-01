خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: جهانی شدن در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی مهمترین چالش در حوزه فرهنگ سیاسی کشورها در سطح جهان بوده است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند پروژه جهانی شدن با هدف یکسانسازی و همسانسازی فرهنگی، در صدد تحمیل شیوه زندگی غرب بر سایر جوامع است تا از طریق خودبیگانگی و خودباختگی سایر ملتها در برابر فرهنگ غربی، آنها را به تسلیم در برابر ابزارهای تبلیغی و ارتباطی خود وادار کند.
یکی از مهمترین حوزههای تأثیرپذیر در چنین دورهای موضوع هویت است. در این میان عدهای معتقدند که جهانی شدن موجب پویایی و بالندگی هویت ملی میشود، اما سایرین بر این نکته تأکید میکنند که فرایند جهانی شدن با تجزیه کردن هویتهای ملی موجب ایجاد تنشهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و از دست رفتن یکپارچگی و وحدت ملی و نظامهای سیاسی آنان خواهد شد.
پژوهشکده تحقیقات راهبردی با توجه به مأموریت خود اقدام به برگزاری همایشی با عنوان"آینده شناسی هویتهای جمعی در ایران" نمود که این کتاب مجموعه مقالات ارائه شده به این همایش است.
چشم انداز هویت ملی و دینی ایرانی به قلم حسن روحانی، مبادی هویت ایرانی نوشته محمد علی اسلامی ندوشن، جهتگیری هویت ملی ایران در آینده به قلم سید رحیم ابوالحسنی، پیش بینی تحولات قومی در ایران نوشته علی کریمی، آینده شناسی هویت جمعی در ایران با روش تحلیل ماتریس متقاطع پژوهشی از ابراهیم حاجیانی، الگوی پیشبینی تحولات قومی در ایران نوشته میرقاسم بنی هاشمی، نگاهی به آینده هویت ملی ایرانیان به قلم علی قنبری ، آیندهنگاری برجستگی هویت ایرانی اسلامی تحت تأثیر جهانی شدن نوشته مسعود عالمی و روند دولت-ملتسازی در جمهوری آذربایجان، علایق و نگرانیهای ایران به قلم افشین زرگر مجموعه مقالات این کتاب را تشکیل میدهند.
کتاب"آینده شناسی هویتهای جمعی در ایران" برای نوبت اول بهار امسال از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در266 صفحه منتشر شده است.
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