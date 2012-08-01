خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: جهانی شدن در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی مهم‏ترین چالش در حوزه فرهنگ سیاسی کشورها در سطح جهان بوده است. بسیاری از صاحب‏نظران معتقدند پروژه جهانی شدن با هدف یکسان‏سازی و همسان‏سازی فرهنگی، در صدد تحمیل شیوه زندگی غرب بر سایر جوامع است تا از طریق خودبیگانگی و خودباختگی سایر ملت‏ها در برابر فرهنگ غربی، آنها را به تسلیم در برابر ابزارهای تبلیغی و ارتباطی خود وادار کند.

یکی از مهم‏ترین حوزه‏های تأثیر‏پذیر در چنین دوره‏ای موضوع هویت است. در این میان عده‏ای معتقدند که جهانی شدن موجب پویایی و بالندگی هویت ملی می‎شود، اما سایرین بر این نکته تأکید می‎کنند که فرایند جهانی شدن با تجزیه کردن هویت‏های ملی موجب ایجاد تنش‏های سیاسی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و از دست رفتن یکپارچگی و وحدت ملی و نظام‎های سیاسی آنان خواهد شد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی با توجه به مأموریت خود اقدام به برگزاری همایشی با عنوان"آینده شناسی هویت‏های جمعی در ایران" نمود که این کتاب مجموعه مقالات ارائه شده به این همایش است.

چشم انداز هویت ملی و دینی ایرانی به قلم حسن روحانی، مبادی هویت ایرانی نوشته محمد علی اسلامی ندوشن، جهت‏گیری هویت ملی ایران در آینده به قلم سید رحیم ابوالحسنی، پیش بینی تحولات قومی در ایران نوشته علی کریمی، آینده شناسی هویت جمعی در ایران با روش تحلیل ماتریس متقاطع پژوهشی از ابراهیم حاجیانی، الگوی پیش‎بینی تحولات قومی در ایران نوشته میرقاسم بنی هاشمی، نگاهی به آینده هویت ملی ایرانیان به قلم علی قنبری ، آینده‏نگاری برجستگی هویت ایرانی اسلامی تحت تأثیر جهانی شدن نوشته مسعود عالمی و روند دولت-ملت‏سازی در جمهوری آذربایجان، علایق و نگرانی‎های ایران به قلم افشین زرگر مجموعه مقالات این کتاب را تشکیل می‎دهند.

کتاب"آینده شناسی هویت‏های جمعی در ایران" برای نوبت اول بهار امسال از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در266 صفحه منتشر شده است.