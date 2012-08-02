علی اکبر دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: طبق نظر رسول خادم مدیر فنی تیم‌های ملی، اردونشینان جوان را به خانه کشتی بردیم تا در رویارویی با آزادکاران المپیکی، یک تمرین مسابقه‌ای و جدی را به نمایش بگذارند. البته این مسابقات درون اردویی کاملا رسمی و قانونی برگزار شد که حتی داورانی هم برای قضاوت این پیکارها در خانه کشتی حضور داشتند.

وی تصرح کرد: خوشبختانه آزادکاران جوان نشان دادند نه تنها حریفان دست و پا بسته و بی تجربه‌ای برای المپیکی‌ها نیستند، بلکه می‌توانند در آینده‌ای نزدیک به عنوان حریفان جدی آنان تلقی شوند، چراکه برخی از پیکارهای مسابقات سه شنبه شب جوانان با بزرگسالان به تایم سوم هم کشیده شد و بسیار نزدیک و حساس بود.

مربی تیم جوانان ضمن مثبت ارزیابی کردن مسابقات درون اردویی روز گذشته ادامه داد: تیم کشتی جوانان باید اواسط شهریورماه راهی رقابت‌های جهانی شود و مسابقات درون اردویی سه شنبه شب ما با آزادکاران المپیکی هم بسیار لازم بود. این پیکارها نه تنها خطر و مصدومیتی برای جوانان نداشت، بلکه یک تورنمنت سنگین و سازنده نیز محسوب می‌شد. کادر فنی تیم‌های ملی اگر همواره در استرس مصدومیت و آسیب دیدگی شاگردانش خود باشند، فرصتی برای محک زدن جدی آنان ندارند و حضور در چنین مسابقاتی کاملا اجتناب ناپذیر است.

وی خاطر نشان کرد: آزادکاران ما بارها اثبات کرده‌اند جانشینان خوبی برای قهرمانان کنونی تیم ملی هستند و طبق گفته رسول خادم، آنان اعضای تیم ملی دوم کشتی آزاد ایران محسوب می‌شوند. ضمن اینکه تمرینات مشترک جوانان و بزرگسالان تاکنون توانسته تا حد زیادی بر توان فنی و تکنیکی و همچنین انگیزه جوانان تاثیرگذار باشد.

دودانگه در خاتمه به روند آماده سازی تیم جوانان اشاره کرد و گفت: اردوی آماده سازی جوانان روز گذشته به پایان رسید و کشتی گیران برای سه روز به مرخصی رفتند. به هر حال ما تا زمان اعزام به رقابت‌های جهانی فقط دو اردوی دیگر داریم که باید نهایت استفاده را از این زمان باقیمانده ببریم.