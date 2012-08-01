  1. ورزش
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

تاتنهام پیشنهاد 38 میلیون پوندی رئال مادرید برای "مودریچ" را رد کرد

تاتنهام پیشنهاد 38 میلیون پوندی رئال مادرید برای "مودریچ" را رد کرد

باشگاه تاتنهام پیشنهاد 38 میلیون پوندی رئال مادرید برای به خدمت گرفتن "لوکا مودریچ" را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مودریچ در فصل نقل و انتقالات تابستانی بسیار مورد توجه "خوزه مورینیو" است هرچند که وایت‌هارت لین چندین بار پیشنهاد تیم اسپانیایی را رد کرده است.

"دانیل له‌وی"، رئیس باشگاه تاتنهام برای این بازیکن کروات مبلغ 40 میلیون پوند می‌خواهد و حتی یک پنی هم زیر این قیمت بازیکن خود را نمی‌فروشد.

گزارش "دیلی میل" حاکی از این است که "لوکا مودریچ" توافق کرده به طور پنج ساله به رئال بپیوندد و اگر این اتفاق نیفتد رئالی‌ها "وسلی اشنایدر" هافبک اینتر را به عنوان بازیکن جایگزین به خدمت می‌گیرند.

کد مطلب 1663213

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