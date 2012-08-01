سه تنیس باز برتر المپیاد ورزشی جوانان محلات قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سالن شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم میزبان تنیس روی میز بازان مدعی کسب عناوین اول تا سوم مسابقات رده سنی جوانان نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات استان قم بود که در آن نزدیک به 40 تنیس روی میز باز رقابت کردند.



با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده توسط ستاد برگزاری نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم در اداره کل ورزش و جوانان استان قم، رقابت‌های این دوره در بخش پسران در شش رشته ورزشی و در بخش دختران در پنج رشته ورزشی به انجام رسید.



بر همین اساس مراسم افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم با حضور ورزشکاران ثبت نام شده در رشته‌های مختلف و همچنین مسئولان ورزش در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد تا رقابت‌ها رسما آغاز شود.



این المپیاد در رشته‌های فوتسال، والیبال، آمادگی جسمانی، دارت، تنیس روی میز و طناب‌کشی در بخش پسران برگزار شد اما در بخش دختران به غیر از رشته‌ فوتسال، بانوان ورزشکار در سایر رشته‌ها با یکدیگر به رقابت پرداختند و مسابقات هر دو بخش در مراحل پایانی قرار دارد.



رقابت پشتوانه های پینگ پنگ قم در المپیاد ورزشی جوانان محلات



با توجه به استقبال بسیار زیاد ورزشکاران در برخی رشته‌ها، مسئولان برگزاری المپیاد مسابقات را در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار کردند که در رقابت‌های رشته پینگ پنگ نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم نزدیک به 40 ورزشکار رشته پینگ پنگ در رده سنی جوانان برای کسب عنوان‌های اول تا سوم با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت علی اصغر محلوجی و محمد قره گوزلو با کسب برتری مقابل حریفان خود به دیدار نهایی صعود کردند.



در مسابقه پایانی و در تعیین قهرمان رشته تنیس روی میز بخش پسران رده سنی جوانان این المپیاد، علی اصغر محلوجی از سد محمد قره گوزلو گذشت و قهرمان شد در حالی که جواد کریم زاده با کسب مقام سوم به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان داد و بدین ترتیب پیکارهای رده سنی جوانان رشته تنیس روی میز با معرفی افراد برتر به پایان رسید، ضمن اینکه عنوان ورزشکار اخلاق این رده سنی به محسن محمدی رسید.



پیش از این نیز در پایان پیکارهای رده سنی نوجوانان رشته تنیس روی میز به ترتیب رضا کریم زاده، وحید کاوند و محمد اسماعیلیان قهرمان شده بودند و جام ویژه ورزشکار اخلاق نیز به مهدی زیاری فر رسیده بود.

