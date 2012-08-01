تلاشهای برای پایان دادن به تحصن عنصر سلفی/ الاسیر 4 شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الانتقاد گزارش داد: "عماد الاسدی" بازرگان فلسطینی مقیم صیدا که از حامیان "احمد الاسیر" عنصر سلفی محسوب می شود قرار است میان مروان شربل وزیر کشور لبنان و الاسیر برای پایان دادن به تحرکات این عنصر سلفی میانجی گری کند.

الاسدی از نزدیکان "فواد السنیوره" نخست وزیر اسبق و "بهیه الحریری" نماینده پارلمان است که یک مجتمع تجاری در صیدا دارد.

این در حالی است که روزنامه الاخبار اعلام کرد: احمد الاسیر چهار شرط را برای پایان دادن به تحصن خود مطرح کرده است؛ نخست، بحث سلاح مقاومت در جلسه گفتگوهای ملی در شانزدهم ماه جاری میلادی(26مرداد ماه)، دوم عدم پیگرد وی و یارانش از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی، سوم آزادی "محمد البابا" که به اتهام وابستگی به جماعت "جند الشام" تحت محاکمه است و چهارم تعهد برای اینکه به گفته وی به صحابه اهانت نشود.

شایان ذکر است که احمد الاسیر مدتی است که با اتفاق هوادارانش اتوبانی را در صیدا مسدود کرده اند.