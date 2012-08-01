به گزارش خبرنگار مهر، آقاجری، مدیرکل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته رسانه‌های خارجی ستاد برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در مراسم رونمایی از خبرگزاری های بین المللی جنبش عدم تعهد گفت: ما در شرایط خاص و ویژه ای به سر می بریم و انحصار و نظام سلطه خبری به گونه ای عمل می‌کند که لازم است از تمام ظرفیت های موجود خود استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد را در ایران به عهده داریم، خاطر نشان کرد: از نظر رسانه های خارجی تلاش هایی صورت می گیرد که ایران را منزوی نشان دهد. بنابراین تمام تلاش در عرصه داخلی باید اینطور باشد که با خبرسازی و اطلاع رسانی در جهت خنثی سازی این تبلیغات گام های اساسی فراهم کنیم.

آقاجری افزود: در اجلاس عدم تعهد شرایط را به گونه ای فراهم کردیم که خبرنگاران خارجی در سه گروه حضور داشته باشند. گروهی همراه رؤسا و وزرای خارجه حضور پیدا می کنند، دسته دوم خبرنگارانی هستند که در ایران نمایندگی دارند و خبرنگاران مقیم خوانده می شوند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 120 نمایندگی در ایران در حال فعالیت در عرصه تلویزیون، رادیو، نشریات و موسسات عکس هستند.

رئیس کمیته رسانه‌های خارجی ستاد برگزاری اجلاس سران عدم تعهد خاطر نشان کرد: گروه سوم خبرنگارانی هستند که تمایل دارند به صورت آزاد اجلاس سران عدم تعهد را پوشش دهند که در این زمینه نیز هماهنگی هایی را انجام داده ایم.

آقاجری بیان کرد: آنچه توقع داریم این است که خبرنگاران داخلی در کنار خبرنگاران خارجی به گونه ای اقدام کنند که با همگرایی و هم‌افزایی در جهت شکستن انحصار خبری پیش برویم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه باید از همه ظرفیت ها استفاده شود، اقداماتی از پیش صورت گرفته که تشکیل اتحادیه جهان اسلام از جمله این اقدامات است و تشکیل خبرگزاری عدم تعهد تکمیل کننده اقدامات در عرصه بین‌المللی است.

رئیس کمیته رسانه‌های خارجی ستاد برگزاری اجلاس سران عدم تعهد تاکید کرد: امیدواریم شاهد تشکیل نهادهایی باشیم که با انعکاس صحیح اخبار بتوانند به اهداف مورد نظر دستیابی پیدا کنند.