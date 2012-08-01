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۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

عشوری خبر داد:

برگزاری جام رمضان فوتسال روستایی استان مرکزی با حضور 255 تیم

برگزاری جام رمضان فوتسال روستایی استان مرکزی با حضور 255 تیم

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش‌‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی استان مرکزی از برگزاری مسابقات جام رمضان فوتسال روستایی استان مرکزی با شرکت 255 تیم خبر داد.

علی عشوری  با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار افزود: 255 تیم شرکت کننده  از هفت شهرستان اراک، خمین، ساوه، شازند، خنداب، کمیجان و زرندیه در روستاها با یکدیگر به رقابت می پردازند. 

وی یادآور شد: مسابقات جام رمضان علاوه بر فوتسال در رشته‌های بومی و محلی در شهر ساوه، کونگ‌فو در شهر کمیجان، والیبال در اراک و کشتی در دلیجان در حال برگزاری است.
 
رئیس هیئت ورزش‌‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی استان مرکزی همچنین از برگزاری جشنواره کشوری بازی‌های بومی و محلی به میزبانی شهرستان خمین خبر داد و گفت: این جشنواره با حضور 12 استان کشور در دو بخش آقایان و بانوان شهریور ماه امسال به میزبانی خمین برگزار می‌شود.
 
عشوری گفت: هفت سنگ، دال‌پلان، سه گانه بانوان ( تیراندازی با تفنگ بادی، دو لیله با یک پا، پرش طول) پنج گانه آقایان (تیراندازی، پرتاب وزنه، تیر و کمان، حمل پرس گندم، پرش طول) و کشتی با شال رشته های این جشنواره را تشکیل می دهند.

کد مطلب 1663311

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