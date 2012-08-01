برگزاری جام رمضان فوتسال روستایی استان مرکزی با حضور 255 تیم

علی عشوری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار افزود: 255 تیم شرکت کننده از هفت شهرستان اراک، خمین، ساوه، شازند، خنداب، کمیجان و زرندیه در روستاها با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی یادآور شد: مسابقات جام رمضان علاوه بر فوتسال در رشته‌های بومی و محلی در شهر ساوه، کونگ‌فو در شهر کمیجان، والیبال در اراک و کشتی در دلیجان در حال برگزاری است.



رئیس هیئت ورزش‌‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی استان مرکزی همچنین از برگزاری جشنواره کشوری بازی‌های بومی و محلی به میزبانی شهرستان خمین خبر داد و گفت: این جشنواره با حضور 12 استان کشور در دو بخش آقایان و بانوان شهریور ماه امسال به میزبانی خمین برگزار می‌شود.



عشوری گفت: هفت سنگ، دال‌پلان، سه گانه بانوان ( تیراندازی با تفنگ بادی، دو لیله با یک پا، پرش طول) پنج گانه آقایان (تیراندازی، پرتاب وزنه، تیر و کمان، حمل پرس گندم، پرش طول) و کشتی با شال رشته های این جشنواره را تشکیل می دهند.