سوء تغذیه در کمین 80 هزار نوزاد ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، یک سوم از کودکان زیر پنج سال به طور مستقیم و غیر مستقیم به دلیل سوء تغذیه می‌میرند. این در حالی است که دو سوم از این مرگ و میرها، که اغلب با شیوه های تغذیه نامناسب همراه است، در طول یک سال اول زندگی رخ می دهد.



این آماری است که در آستانه هفته تغذیه با شیر مادر از سوی سازمان بهداشت جهانی( WHO) اعلام شده است. بنابر اعلام این سازمان در مقیاس جهانی تنها کمتر از 40درصد نوزادان از شیر مادر استفاده می‌کنند درحالیکه شیر دهی مناسب و مطلوب به نوزادان مانع سوء تغذیه و باعث می‌شود تا حدود یک میلیون کودک زنده بمانند.



اما دکتر علیرضا مرندی رییس کمیته کشوری تغذیه با شیرمادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه به تغذیه با شیر مادر را اینگونه بیان می‌کند که سالانه 70 تا 80 هزار کودک زیر پنج سال در کشور به دلیل تغذیه با شیرمادر، از مرگ و میر نجات می یابند.



او می‌گوید: تغذیه با شیرمادر در کودکان زیر پنج سال موجب می شود، دو سوم مرگ و میرهای آنان کاهش یابد.

به گفته این پزشک ترویج تغذیه با شیرمادر در ساعت اول زندگی، نخستین گام برای نجات کودکان زیر پنج سال از مرگ به شمار می رود.



هشدارهایی درباره مرگ و میر نوزادان در ایران و کشور های جهان برای اولین بار نیست که انجام می شود، اهمیت تغذیه بر شیر مادر با گذشت 20 سال از شعارهایی که در این مورد داده شده است بر کسی بویژه مادران پوشیده نیست اما همچنان برای یادآوری و تاکید بیشتر هر ساله هفته جهانی تغذیه با شیر مادر برگزار می شود، مراسمی که از یکم تا هفتم آگوست در بیش از 170 کشور با هدف تشویق تغذیه با شیر مادر و بهبود سلامت نوزادان در سراسر جهان جشن گرفته می شود.

«هفته تغذیه شیر مادر» اولین بار 20 سال پیش با شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر و موضوع «بیمارستان دوستدار کودک» شکل گرفت اما این استراتژی از سوی سیاستگذاران سازمان بهداشت جهانی و یونیسف نیز تا کنون حمایت شد.



شیر مادر تا 24 ماهگی



بنابر توصیه سازمان جهانی بهداشت یک کودک باید تا 6 ماهگی تنها با شیر مادر تغذیه شود و در ادامه نیز علاوه بر استفاده از غذاهای مغذی و مکمل تا دو سال یا بیشتر تغذیه با شیر مادر ادامه داشته باشد.



از همین رو تغذیه به ویژه در طول سال های اول زندگی، عاملی مهم برای زندگی طولانی سلامت و رفاه هستند. بنابراین هیچ هدیه‌ای با ارزش تر از تغذیه با شیر مادر نیست، هدیه ای که بنابر اعلام WHO گفته می‌شود در یک نوزاد از سه نوزارد در 6 ماهه اول زندگی از آن محروم هستند.



توصیه‌های اینچنینی تنها منحصر به سازمان های بهداشتی و عصر پیشرفت علم نیست اهیمت این موضوع به قدری است که خداوند در سوره بقره نیز به آن پرداخته است.

قرآن کریم:

وَالوالِداتُ یُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَینِ کامِلَینِ لِمَن أرادَ أن یُتِمَّ الرَّضاعَةَ

مادران ، فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند ، این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را کامل کند.

بقره ، آیه ۲۳۳ .

چرا تغذیه با شیر مادر



شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی و ویتامینی بسیار، بیش از سایر غذاها برای نوزادان توصیه شده اسـت. پزشکان نیز می گویند کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می کنند، از میزان هوش و توان جسمی بالاتری نسبت به سایر نوزادانی که از دیگر منابع غذایی تغذیه می کنند، بر خوردارند.شیر مادر بهترین نوع تغذیه برای کودک است، کودکی که درشش ماه‌اول زندگی منحصرا با شیر مادر تغذیه می‌شود، کمتر به اسهال مبتلا شده و در صورت ابتلا، شدت بیماری در او کمتر است.

خطر ابتلا به اسهال شدید و مرگ و میر ناشی از آن درکودکانی که درشش ماه اول زندگی از شیر مادر تغذیه نمی‌کنند، ممکن است تا چندین برابر بیشتر از کودکانی باشد که منحصرا از شیرمادر تغذیه می‌کنند.



تاکید ابو علی سینا بر استفاده از شیر مادر



ابن سینا در کتاب قانون در مورداهمیت تغذیه با شیر مادر آورده است: شیر مادر برای نوزاد از هر شیر دیگری بهتر است، زیرا بیشتر از هر غذای دیگری، به گوهر غذایی نوزاد که در زندگی جنینی به او می‌رسد شباهت دارد.



شیر مادر به علت دارابودن ماده ایمنی به نام "ایمونوگلوبین" تا حدود زیادی اسهال و استفراغ نوزاد را کاهش می‌دهد و نسبت به بعضی بیماری‌های دیگر ایجاد مصونیت می‌کند.



به ‌گفته پزشکان، شیرمادر نخستین واکسن نوزاد است، این ماده نه‌تنها کاملترین غذا برای نوزاد است، بلکه عامل مهمی در پیشگیری از عفونت و ضامن سلامتی جسمی و روانی شیرخوار است.



شیرمادر درجه حرارت مناسب داشته، از آلودگی عاری است و میزان ابتلا به آسم و آلرژی را در شیرخوار کاهش می‌دهد.

مزایای شیر مادر تنها معطوف به نوزاد نیست بلکه احتمال ابتلا به سرطان پستان و تخمدان،‌ شکستگی لگن،‌ پوکی استخوان، دیابت در زنانی که خود به فرزندانشان شیر می‌دهند کمتر می شود.



شاید در عصری که گرانی فریاد می‌کند بار دیگر به یاد بیاوریم تغذیه کودک با شیر مادر از هر شیوه دیگر تغذیه به مراتب ارزان‌تر و بهتر است.

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مهدی نوروزوندیان