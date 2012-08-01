آمار سزارین در ایران بیش از حد استاندارد است/ نازایی ارمغان سزارین

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود این اطلاع رسانی ها، در سال ‌های اخیر مادران بیشتر ترجیح می ‌دهند از روش سزارین برای زایمان استفاده کنند و این مسئله تا حدی پیش رفته که آمار سزارین در ایران بیش از استاندارد جهانی است و کارشناسان درباره روند رو به رشد آن هشدار می‌دهند.

از سوی دیگر مادران نیز به دلیل نداشتن آگاهی کافی نسبت به زایمان طبیعی و سزارین و گاه به دلیل ترس از زایمان طبیعی به اشتباه رو به سزارین می ‌آورند.

بارداری و زایمان قسمت مهمی از زندگی خانم‌ هاست و تاثیر قابل ملاحظه ای بر زندگی آنها دارد بنابراین تصمیم‌ گیری در مورد آن نیز مهم و قابل توجه است.

با این وجود این سئوال که چه روشی برای زایمان بهتر است، همیشه برای آنان مطرح خواهد بود اما باید با اطلاعات صحیح و با توجه به نظر پزشک معالج نسبت به انتخاب روش مناسب اقدام کرد.

مادرانی که زایمان طبیعی دارند زودتر از سزارینی ها به زندگی روزمره خود باز می گردند

نازیلا نقشین، یک کارشناس مامایی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزایای زایمان طبیعی گفت: مدت بستری شدن و توانایی بازگشت به کارهای عادی و روزمره بعد از زایمان طبیعی بسیار کمتر از سزارین است و مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند زودتر به خانواده خود ملحق می شوند.

وی ادامه داد: حجم خونی که مادر طی زایمان طبیعی از دست می دهد تقریباً نصف یک عمل سزارین است به همین دلیل خطر خونریزی و کم خونی در یک زایمان طبیعی بسیار کمتر از زایمان به طریق سزارین است.

این کارشناس مامایی عنوان کرد: خطرات و ریسک بیهوشی برای زایمان طبیعی وجود ندارد در حالیکه برای مادرانی که به روش سزارین زایمان می کنند، این خطرات اجتناب ناپذیر است.

زایمان طبیعی از نظر اقتصادی برای مادر، بیمارستان و جامعه مقرون به صرفه تر است

وی بابیان اینکه از نظر اقتصادی زایمان طبیعی به نفع مادر، بیمارستان و جامعه است، بیان داشت: همچنین درصد ابتلا به عفونت در بین مادران سزارین شده بیشتر از مادرانی است که زایمان طبیعی داشته اند، خواهد بود.

نقشین یادآور شد: مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند در دادن آغوز به نوزاد خود موفق تر هستند چرا که خوردن آغوز یا کلستروم به عنوان اولین واکسن برای کودک منافع بسیاری دارد.

وی با اشاره به دیگر مزایای زایمان طبیعی عنوان کرد: مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند در امر شیردهی به نوزاد خود موفق تر از مادرانی هستند که به طریق سزارین نوزاد خود را به دنیا آورده اند.

نقشین ادامه داد: پس از زایمان طبیعی، مادران با انجام ورزشهای مناسب به مراتب سریعتر از زمانی که سزارین می شوند، می توانند تناسب اندام خود را بدست آورند.

این ماما گفت: به طور متوسط مدت اقامت مادران سزارینی در بیمارستان دو برابر و نیم مادرانی است که زایمان طبیعی داشته اند.

نقشین بیان داشت: بعضی از خانمها دوست دارند در طول مدت زایمان خود کاملاً هوشیار بوده و به طور کامل در جریان روند زایمان قرار گیرند. در مدت انجام عمل سزارین ممکن است از بیهوشی عمومی استفاده شود در نتیجه تماس اولیه نوزاد با مادر و شروع شیردهی به نوزاد به تاخیر می افتد.

نقشین در مورد عوارض سزارین نیز اظهار داشت: پس از سزارین خونریزیهای پس از عمل، لخته های خونی که در برخی از موارد بسیار خطرناک و حتی کشنده هستند، عفونت و چسبندگی هایی در رحم و لوله ها و حتی روده ها به وجود می آید.

وی با اشاره به عوارض بیهوشی و دردهای مربوط به بخیه ها در سزارین تصریح کرد: در زایمانهای طبیعی، مادر از فردای زایمان می تواند راه رفتن را از سر بگیرد اما در سزارین، مادر تا چندین روز از دردهای شکمی و محل بخیه ها رنج می برد.

مسئول اتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی یزد با اشاره به دیگر عوارض سزارین برای مادران ادامه داد: روزهای بستری در سزارین برای بیمار بیشتر است و احتمال خونریزی بعد از زایمان بیشتر است.

افزایش احتمال نازایی پس از سزارین در مادران

نقشین با اشاره به اینکه دردهای لگنی و چسبندگی بیشتر ناشی از سزارین نسبت به زایمان طبیعی گفت: پس از سزارین مدت زمانی که فرد بتواند به روال عادی زندگی برگردد بیشتر است.

این کارشناس مامایی با اشاره به دیگر عوارض سزارین برای مادر گفت: احتمال نازایی بعد از سزارین وجود دارد.

وی با اشاره به آگاهی هایی که لازم است مادران باردار در این زمینه داشته باشند،‌ عنوان کرد: کلاس آموزشی بارداری و زایمان طبیعی ویژه مادران باردار در درمانگاه زنان بقایی پور بیمارستان شهید صدوقی یزد تشکیل شده است.

نقشین یادآور شد: هدف از برگزاری این کلاس ها، ارتقاء سطح آگاهی مادران باردار و ترویج زایمان طبیعی در مادران باردار جوان است و این کلاسها می تواند بر فرهنگ سازی برگزاری کلاس های آموزشی ویژه مادران در دوران بارداری در جامعه موثر باشد.

وی اظهار داشت: طریقه صحیح نشستن، ایستان، بلند شدن و خوابیدن در دوران بارداری، اصلاح وضعیت جسمانی برای افزایش سلامتی اسکلتی بدن مادر، تکنینک های صحیح تنفسی، ورزش و نرمش های متناسب در دوران بارداری و ... از مهمترین مباحث مورد بحث در این کلاسهاست.

لزوم استفاده از کمربندهای بارداری در سه ماه آخر بارداری

نقشین با بیان برخی از توصیه ها به مادران باردار گفت: مادران در سه ماه آخر بارداری از کمربند بارداری استفاده کنند و در صورت نداشتن کمربند بارداری، می توانند از شال استفاده کنند.

نقشین خطاب به مادران باردارتوصیه کرد: حتی المقدور از گن بارداری استفاده نکنید.

این کارشناس مامایی تاکید کرد: مادر باردار به هیچ عنوان دو هفته پس از زایمان فشاری بر روی شکم خود نیاورند و از محکم بستن شکم بلافاصله پس از زایمان خودداری کنند و تا دو هفته از انجام دادن ورزش های شکمی بپرهیزنند.

این ماما خطاب به مادران باردار توصیه کرد: به پزشک یا مامای خود اعتماد کنید و به او اجازه دهید در مورد نحوه زایمان شما تصمیم بگیرد. هرگز به دلیل ترس از درد زایمان که یک امر طبیعی است سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح ندهید.