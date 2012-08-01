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۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

به منظور معرفی امامزادگان/

کنگره بزرگداشت امامزادگان قم برگزار می شود

کنگره بزرگداشت امامزادگان قم برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری کنگره بزرگداشت امامزادگان به منظور معرفی امامزادگان در این استان خبر داد.

حجت الاسلام شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کنگره بزرگداشت امام زادگان قم در آینده در این استان برگزار می شود.

وی گفت:‌ برگزاری این کنگره توسط شورای فرهنگی عمومی استان به تصویب رسیده و جلساتی نیز به منظور پیگیری این طرح برگزار شده است.
 
وی بیان کرد: این کنگره به منظور بررسی ابعاد علمی و فقهی امامزادگان و همچنین معرفی شخصیت و مقام آن ها برگزار می شود.
 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: با توجه به سخن مقام معظم رهبری در این خصوص که هر یک از امامزادگان استان قم چنانچه در هر شهر دیگری باشند محور و مرکز آن شهر قرار می گیرند و همچنین اینکه این ظرفیت ملی و بین المللی این شهر مقدس است، اقدام به برگزاری این کنگره می شود.
 
وی با اشاره به اینکه فراخوان این کنگره در آینده داده می شود و همچنین عموم مردم می توانند شرکت کنند افزود: بخش ها و ارگان های مختلف نیز در این زمینه با اوقاف همکاری می کنند.
کد مطلب 1663347

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