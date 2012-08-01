  1. ورزش
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

عسگری عنوان کرد:

گل اول سپاهان آفساید بود/ اشتباه مظفری‌زاده در اعلام پنالتی برای تراکتورسازی

گل اول سپاهان آفساید بود/ اشتباه مظفری‌زاده در اعلام پنالتی برای تراکتورسازی

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال با بیان اینکه گل اول سپاهان در شرایط آفساید به ثمر رسیده است، گفت: سعید مظفری‌زاده داور بازی تراکتورسازی و مس کرمان در اعلام پنالتی به سود تیم تراکتورسازی اشتباه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در خصوص داوری بازی استقلال - ذوب آهن تصریح کرد: محسن ترکی این مسابقه را به خوبی قضاوت کرد و کمک‌هایش هم عملکرد خوبی داشتند. البته شرایط همه بازی‌های لیگ برتر سخت است و به راحتی نمی‌توان هر تیمی را با وجود میزبانی از پیش برنده دانست. به هر ترتیب تیم داوری قضاوت خوبی داشتند و اشتباهات تاثیرگذاری از سوی آنها مشاهده نشد.

رئیس دپارتمان داوری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دو اشتباه تاثیرگذار داوران در بازی سپاهان - راه آهن و تراکتورسازی - مس کرمان اشاره کرد. وی در این خصوص تاکید کرد: در بازی تراکتورسازی و مس کرمان در تبریز در دقیقه 93 یک پنالتی به اشتباه به نفع تراکتورسازی گرفته شد و متاسفانه سعید مظفری‌زاده در این صحنه اشتباه کرد چون اصلا خطای پنالتی اتفاق نیفتاد.

عسگری که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، ادامه داد: گل اول تیم سپاهان هم در مقابل تیم راه آهن در اثر اشتباه کمک داور وارد دروازه راه آهن شد. این گل کاملا در شرایط آفساید به ثمر رسید.

رئیس دپارتمان داوری در پایان گفت: دیگر بازی‌ها هم بر اساس گزارش ناظران و هم بر اساس فیلم بازی‌ها مشکل خاص و اشتباهات تاثیرگذاری نداشت.


کد مطلب 1663349

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