ضرر مالی سیل به دانشجویان دانشگاه زنجان/ خسارت به زمینهای تحقیقاتی

به دنبال وقوع سیل اخیر در استان زنجان، و خسارت هایی که به زمین های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان وارد شد، دکتر محسن افشارچی رئیس دانشگاه زنجان از جبران خسارت وارد شده به این دانشجویان خبر داد و گفت: با وجود اینکه ما تمام سعی مان را برای جبران خسارت و کمک به این دانشجویان به کار خواهیم گرفت ولی کار برروی زمین زمان بر است و این دانشجویان دچار ضرر زیادی شده اند .

وی ادامه داد: بیشتر دانشجویانی که دچار ضرر شده اند دانشجویان مقطع کارشناسی هستند که زمین های تحقیقاتی آنها در مناطقی قرار داشت که دچار سیل شده بود.

وی میزان خسارت‌های وارده به دانشجویان را بیش از 700 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بخشی از پایان‌نامه‌های دانشجویی و تحقیقات اعضای هیات علمی در مزرعه تحقیقاتی از بین رفته است.



رئیس دانشگاه زنجان اضافه کرد: معمولا برای انجام کارهای تحقیقاتی زمین هایی را دراختیار دانشجویان قرار می دهیم در مورد زمین های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پیش بینی هایی شده بود و زمین های که در ارتفاعات قرار داشت به آنها اختصاص داده شده بود برای همین این زمین ها دچار خسارت کمتری شده است اما در مورد زمین های دانشجویان کارشناسی این پیش بینی صورت نگرفته بود برای همین زمین های تحقیقاتی این دانشجویان دچار خسارت بیشتری شده است.



