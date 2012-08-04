لاریجانی و من عضو فراکسیون رهروان ولایت نیستیم/ آرایش اصولگرایان در انتخابات92

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی بر زلزله سیاسی در جامعه اسلامی مهندسین در پی کاندیدا نشدن برخی چهره های شاخص در کنگره دهم، گفت: جامعه اسلامی مهندسین از سال 65 که فعالیت خود را شروع کرد در مجموع تشکل های سیاسی و صنفی کشور جزو کم حاشیه‌ترین تشکیلات سیاسی بوده که در جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری کار می کرده است .

طولانی ماندن دبیرکل های جامعه اسلامی مهندسین در پست خود مشکل موجب برخی شایعات شده



وی افزود: اما جامعه مهندسین یک مشکلی دارد که این اشکال هم قابل رفع است و باید نسبت به رفع آن اقدام کند، آن این است که رهبران این تشکل خیلی طولانی مدت در پست خود می مانند و کار می کنند و این امر موجب شکل گیری شایعاتی در مورد این تشکل سیاسی شده است.

باهنر با اشاره به مدت زمان دبیرکلی غفوری فرد در جامعه اسلامی مهندسین گفت: حدود 4- 5 دوره جناب آقای غفوری فرد مسئولیت دبیرکلی جامعه را برعهده داشتند و بالاخره در مقطعی این تشکل تصمیم گرفت که تغییری ایجاد کند و مسئولیت دبیرکلی جامعه را برعهده من گذاشتند. شاید این تغییر هم به امیدی بود که جامعه تحرکش بیشتر شود. حالا نمی دانم چقدر موفق بودم یا نه در هر صورت تلاش کردم یکی دو دوره به صورت جدی کار کنم .

هیچگاه رقابت سخت درون گروهی در جام وجود نداشته است

وی با تاکید براینکه هیچ زمانی در انتخابات دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین یک رقابت سخت درون گروهی وجود نداشته است بیان داشت: در بسیاری از تشکل ها یک رقابت درون تشکیلاتی در انتخاب شورای مرکزی و دبیرکلی وجود دارد اما در جامعه اسلامی مهندسین تا کنون چنین چیزی نبوده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: البته رقابت می تواند یک حسن باشد اما در جام هیچ زمانی رقابت وجود نداشته است، شاید به همین دلیل است که 5 دوره مسئولیت جامعه برعهده من بوده است.

وی تصریح کرد: من در سه دوره اخیر اصرارهای زیادی داشتم و حتی بعضا 2- 3 جلسه انتخابات دبیرکل را به تاخیر انداختم که یکی دیگر از اعضای جام کاندیدا شود. البته این اقدام من از روی تواضع نبوده است؛ بلکه معتقدم مسئولیت های سطح بالای تشکلات خیلی ماندگار نیست و باید تغییر وجود داشته باشد.

باهنر با اشاره به تلاشش برای نپذیرفتن دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین در این دوره گفت: حتی موردی با تعدادی از اعضا نشستیم و صحبت کردیم و از آنان خواهش کردم که کاندیدا شوند و حتی قول همکاری نیز به آنان دادم ؛ اما در مجموع قبول نکردند و حتی مقاومت بنده را برای به تاخیر انداختن جلسه انتخاب دبیرکلی را هم نپذیرفتند.

همچنین وی در ارتباط با برخی از اعضای شورای قبلی نیز که در این دوره عضو علی البدل شورای مرکزی هستند توضیح داد: این تغییرات طبیعی است و در سازوکار رای گیری این اتفاقات رخ می دهد. البته برخی از این دوستان از نیروهای موثر تشکیلات هستند که در این دوره نیز از توانمندیهای آنان استفاده می شود و در جلسات شورای مرکزی جام حضور مستمر خواهند داشت.

دلیل اصلی کناه گیری نبوی از کارهای تشکیلاتی

باهنر با تکذیب قهر سیاسی نبوی از جامعه اسلامی مهندسین گفت: مهندس نبوی حدود 6 ماه قبل از برگزاری کنگره، ساز کاندیدا نشدن را برای شورای مرکزی کوک کرد و صحبت های مفصل گروهی و شخصی هم با ایشان داشتیم و ایشان ضمن تعهد به همکاری با جامعه مهندسین دلایل متفاوتی آوردند که دیگر نمی توانند عضو شورای مرکزی باشند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، افزود: یکی از دلایلشان این بود که "چون من مدتی است از طرف مقام معظم رهبری به عنوان عضو هیات 5 نفره شورای عالی حل اختلاف تعیین شده ام و در آن موقعیت باید ایفای نقش کنم، بنابراین اینکه بخواهم مسئولیت تشکیلاتی داشته باشم، شاید مصلحت نباشد؛ البته ایشان عضو هیئت موسس هستند؛ بنابراین اختیارات زیادی در جام می توانند داشته باشند.

وی گفت: اولین جلسه شورای مرکزی و همچنین کنگره جام به ریاست سنی ایشان تشکیل شد که این به هیچ وجه به معنای اعتراض و قهر سیاسی نیست ضمن اینکه ایشان تعهد کردند که در جلسات هیئت موسس نیز شرکت کند.

وجود دو طیف پاستور و حامیان دبیرکل در جامعه مهندسین توهم است

باهنر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جامعه اسلامی مهندسین متشکل از دو طیف پاستور و طیف نزدیک به دبیرکل است، گفت: این نظرات به توهم شبیه تر است تا واقعیت، فضای حاکم بر جام، فضایی سازنده و دوستانه است و مواضع کلی جامعه مهندسین در رابطه با مجلس، دولت و وزرا مواضع شناوری و پویا و به روز است.

جامعه مهندسین با کسی عهد اخوت و برادری نبسته است

وی افزود: ما همواره در جامعه مهندسین اعلام کرده ایم که عهد اخوت و برادری با کسی نبسته ایم ما یکسری نظرات کارشناسی بر پایه اصولی که اعتقاد داریم و پای آن ایستاده ایم و حالا یک زمانی بر مبنای این اصول ممکن است با یکی رابطه مان خوب و یا انتقادی باشد که این به معنای تغییر در اصول نیست.

وی با بیان اینکه مواضع راهبردی جامعه مهندسین ثابت است ، گفت: ما همواره تلاش داتشه ایم مواضع راهبردی مان ثابت باشد و تابه حال هم همینطور عمل کرده ایم و کسی هنوز ما را بر سر اینکه مواضع مان را در مسائل اصول گرایی تغییر داده باشیم، نقد نکرده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، افزود: اما در این میان ممکن است زمانی با دولت موافق باشیم بعد کارآمدی دولت را کافی ندادیم و منتقد دولت شویم بنابراین نه تنها با دولت بلکه ممکن است این رویکرد را در قبال مجلس، یک حزب و حتی یک نشریه نیز داشته باشیم.بنابراین این به معنای حاکم بودن دو طیف مختلف در این تشکل نیست.

وی دلیل این شایعات را نبود کاندیدایی غیر از خودش در انتخابات دبیرکل دانست و گفت: شاید دلیل عمده این القائات این است که ما در کنگره دهم علی رغم اصرارهای مکرر بنده هیچ نامزد دبیرکلی نداشتیم.

برای انتخاب دبیرکل حتی یک رای سفید هم نداشتیم

باهنر با بیان اینکه هیچ کس مخالف انتساب من به عنوان دبیرکل جام نبود اظهارداشت:: با توجه به اینکه رای گیری مخفی بود، ما حتی یک رای سفید هم نداشتیم. معمولا یک عده ای اعتراض خود را با رای ممتنع اعلام می کنند اما در این دوره حتی یک رای سفید در صندوق نبود.

توضیح در مورد کمپین دعوت از باهنر برای انتخابات ریاست جمهوری

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین در مورد کمپین اینترنتی که در حمایت از وی برای انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی شده است، گفت: در زمان انتخابات همیشه شاهد شکل گیری یکسری کمپین ها، احزاب و تشکل ها هستیم که هدفشان انتخاباتی است. این تلاش ها در کل ممدوح است اما اینکه کمپینی که در حمایت از من شکل گرفته چیزی در این مورد نشنیده ام و با من هیچ ارتباطی ندارد، اما امیدوارم که حسن‌ظن داشته باشند.

باهنر تاکید کرد: چرا که متاسفانه تجربه نشان داده که در آستانه انتخابات های ریاست جمهوری معمولا برخی جریان ها برای اطمینان از حضور موثر نامزد خود، باطرح زودهنگام حضور برخی چهره ها زمینه ایجاد موج تخریبی زودهنگام را فراهم می کنند.

هدف ما در انتخابات به وحدت رساندن اکثریت اصولگرایان است

وی همچنین در مورد اقدامات جامعه مهندسین برای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: در کشور ما تنوع کاندیداها خوب است، اما اینکه 10- 15 نفر کاندیدا شوند یک مقدار باعث شلوغ کردن اوضاع در انتخابات ریاست جمهوری می شود.

باهنر ادامه داد: رقابت در انتخابات ریاست جمهوری باید بین 2-3 نفر باشد؛ بنابراین ما در حال تلاش هستیم که اکثریت اصول گرایان را به وحدت برسانیم.

آرایش اصولگرایان در انتخابات 92 همانند انتخابات مجلس خواهد بود

وی با بیان اینکه گفتمان های رقابت کننده در انتخابات مجلس نهم در انتخابات ریاست جمهوری هم حضور خواهند داشت گفت: رقابت اصلی در انتخابات اخیر بین اصول گرایان بود و اصول گرایان با دو گفتمان متفاوت در انتخابات شرکت کرده اند که همان گفتمان ها به فعالیت خود در انتخابات آینده نیز ادامه می دهند.

بعد از انتخابات مجلس تغییراتی در طیف بندی های اصولگرایی ایجاد شد

نماینده تهران در مجلس افزود: البته بعد از رقابت های انتخاباتی درون مجلس یک تغییراتی در این گفتمان ها و طیف بندی ایجاد شد و عده ای مواضع ایشان در انتخابات داخلی مجلس به جبهه پایداری نزدیک شد و ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری هم همینطور باشد؛ اما تلاش داریم که برای انتخابات ریاست جمهوری یک ائتلاف حداکثری بین اصول گرایان به وقوع بپیوندد.

با یک کاندیدای دارای برنامه به تفاهم می رسیم

وی با بیان اینکه هنوز روی فرد خاصی هم به جمع بندی نرسیده ایم تاکید کرد: علاقمندیم که با یک رئیس جمهور با برنامه و متعهد به اجرای برنامه به تفاهم برسیم.

از راه اندازی حزب فراگیر ناامید نشده ام

باهنر همچنین در مورد حزب فراگیرش گفت: هنوز از راه اندازی حزب فراگیر ناامید نشده ام و در تلاش هستیم که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شود اما راه اندازی این حزب نیازمند امکانات وسیع مالی و نیروی انسانی است بنابراین قول صد درصدی نمی دهم.

عضو فراکسیون رهروان ولایت نیستم

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا شما با وجود اینکه در جلسات فراکسیون رهروان ولایت شرکت کرده اید اما رئیس این فراکسیون نشده اید، گفت: من عضو فراکسیون رهروان نیستم، یک تفاوتی که مجلس نهم با دوره های گذشته خود دارد این است که در این مجلس شاهد دو فراکسیون اصولگرا هستیم؛ اگر می خواستم خودم را محدود به یک فراکسیون کنم موجب گلایه دیگر فراکسیون اصولگرایی می شد و بدلیل اینکه همه این فراکسیون ها نسبت به من محبت دارند؛ بنابراین هنوز در هیچ فراکسیونی ثبت نام نکرده ام.

نایب رئیس مجلس افزود: در دوره های گذشته چون تنها یک فراکسیون اصولگرا وجود داشت تیپ هایی همچون رئیس مجلس و نایب رئیسان در آن فراکسیون حضور داشتند بنابراین معمولا رئیس فراکسیون نیز از بین آنان انتخاب می شد؛ اما در مجلس نهم رئیس مجلس، جناب آقای ابوترابی فرد ، بنده و تعدادی دیگر هنوز به عضویت هیچکدام از این فراکسیون ها در نیامده ایم.

وی افزود: اگر هم بخواهیم در هر دو فراکسیون ها باشیم این هم باز جای انتقاد است که این چه کار سیاسی است که هم در این فراکسیون هستید و هم در آن فراکسیون.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به این سوال که پس آیا شما به تشکیل دو فراکسیون اعتقاد نداشتید، گفت: اینکه فراکسیون رهروان را قبول ندارم، فراکسیون رهروان یک فراکسیون موفقی است روش ها و ایده های خوبی هم دارد .

انتصاب ها در مجلس نهم

وی همچنین در مورد ریاست جلالی بر فراکسیون رهروان گفت: فعالیت های سیاسی کشور همیشه نباید به عهده یک عده معدودی باشد و باید رویش داشته باشیم. دکتر جلالی یک شخصیت فرهیخته و از فارغ التحصیلان مطرح است و ظرف این سه دوره که در مجلس حضور داشت از اعضای فعال مجلس بود در انتخابات اخیر هم عضو گروه 8+7 بود که اعضای فراکسیون رهروان وی را به عنوان رئیس انتخاب کردند.

باهنر همچنین در مورد انتصاب جلالی به عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: من از فعالیت های خوب برادرم جناب آقای توکلی نیز قدردانی می کنم، چراکه تلاش های خوبی کردند و مرکز پژوهش ها از یک نقاطی به نقاط دیگر ارتقا پیدا کرد .

وی افزود: اما این رویه معمولا در همه جا حاکم است کسی که 2- 3 دوره در جایی باشد بالاخره تغییر پیدا می کند. حکم هایی هم که مقام معظم رهبری می دهند اینطور است که ایشان دو دوره بیشتر کسی را در یک سمت نمی گذرند، مانند رئیس قوه قضائیه یا صدا و سیما حتی نیروهای مسلح فرمانده های سپاه.

نایب رئیس مجلس گفت: دکتر توکلی هم دو دوره مرکز پژوهش ها را مدیریت کردند و زحمات زیادی کشیدند و جلالی هم این توانمندی را دارد که بتواند دستاوردهای گذشته را حفظ کند و آن را ارتقاء ببخشد .