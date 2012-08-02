توزیع بن رمضان به مددجویان بهزیستی/ سرعت کاهش جمعیت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته جاری شاهد اخبار و مطالب زیادی در حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی بوده ایم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

توزیع بن رمضان طی چند روز آینده

در آخرین روز هفته جاری رئیس سازمان بهزیستی کشور از توزیع بنهای ویژه ماه مبارک رمضان میان مددجویان طی چند روز آینده خبر داد و اعلام کرد همچنین تا پایان سال 130 هزار واحد مسکونی نیز به مددجویان واگذار می شود

به گفته همایون هاشمی، سال گذشته یک هزار و 300 میلیارد تومان خدمات مستقیم به جامعه هدف بهزیستی ارائه شد و این در حالی است که بیش از 13 میلیون نفر نیز در حوزه‌های پیشگیری از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند.



وی ادامه داد: احداث 200 هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دهم از برنامه‌های اصلی سازمان بوده که در این راستا سال گذشته 30 هزار واحد مسکونی تحویل و در سال جاری نیز بنا داریم با حمایت خیرین 130 هزار واحد مسکونی دیگر نیز تحویل معلولین و مددجویان می‌شود.

انتقاد بهزیستی از سریال خداحافظ بچه

در روز سه شنبه هفته جاری سازمان بهزیستی با صدور اطلاعیه ای از سریال "خداحافظ بچه" انتقاد کرد و گفت که اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح، آگاه‌سازی، هدایت افکار عمومی نسبت به واقعیات موجود در جامعه وظیفه مهم رسانه‌هاست و نمایش مباحث خلاف واقع نه تنها گمراهی آحاد جامعه را موجب می‌شود، بلکه صدمات جبران‌ناپذیری به پیکره ساختارهای مورد بحث وارد می‌کند.

اینکه در ماه رمضان محتوای سریال باید معنوی و متناسب با حال و هوای روزهای این ماه مبارک باشد، هیچ تردیدی نیست و حتی لازم است برنامه‌سازان در رسانه ملی سعی کنند با تولیدات خود هرچه بیشتر مخاطبان را با موضوعات دینی و مذهبی آشنا کنند. اما اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح، آگاه‌سازی، هدایت افکار عمومی نسبت به واقعیات موجود در جامعه وظیفه مهم رسانه‌هاست و نمایش مباحث خلاف واقع نه تنها گمراهی آحاد جامعه را موجب می‌شود، بلکه صدمات جبران‌ناپذیری به پیکره ساختارهای مورد بحث وارد می‌کند.

عدم تخصیص سبد کالای رمضان به بازنشستگان تامین اجتماعی



در روز دوشنبه نیز رئیس کانون مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از عدم تخصیص سبد کالای ماه مبارک رمضان به بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.



علی اکبر خبازها عنوان کرد که سبد کالای ماه رمضان به کارمندان و اقشار دیگر اختصاص پیدا کرده است اما متأسفانه برای بازنشستگان که اعتبارات آنها از صندوق تأمین اجتماعی تخصیص داده می شود سبدی در نظر گرفته نشده است.

وی اظهار امیدواری کرد که مسئولان هر چه سریعتر اقدامی برای تخصیص سبد کالای ماه رمضان بازنشستگان تامین اجتماعی انجام دهند.

سرعت کاهش جمعیت ایران درمقایسه باکشورهای دیگر همچنین در همین روز خبر مهم دیگر سرعت کاهش جمعیت ایران در مقیسه با کشورهای دیگر بود که در پی کاهش جمعیت کشور از سوی مدیر کل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور عنوان شد. علی اکبر محزون با اشاره به اینکه سرعت و شتاب کاهش جمعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر است، عنوان کرد بازنگری سیاستهای جمعیتی در کمیسیونهای مجلس پیگیری و بررسی می؛شود.آمار سازمان ثبت احوال در خصوص رشد جمعیت و تعداد افراد با آمار مرکز آمار یکی است و هر دو نشان از کاهش آمار جمعیت دارد.

مدیر کل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه بر اساس برنامه اول توسعه پیش بینی می شد که در سال 90 نرخ رشد جمعیت 3.2 درصد شود این در حالی است که در سال جاری نرخ رشد جمعیت به 2.3 درصد رسیده است، گفت: به منظور افزایش آمار جمعیت کشور باید سیاستهای گذشته بازنگری و لغو شده و به تبع آن برنامه های جدیدی جایگزین آن شود. تاسیس مراکز کاهش آسیب در 5 قطب کشور

در اولین روز هفته جاری مدیر مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی از تاسیس مراکز مطالعه و کاهش آسیب در پنج قطب کشور خبر داد.

کاظم نظم ده اعلام کرد در سازمان بهزیستی برنامه هایی در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سال جاری اجرایی می شود بطوریکه یکی از مهمترین آنها تاسیس مراکز مطالعه و کاهش آسیب است.