موفق به نوسازی ناوگان تاکسیرانی اصفهان در سال جاری نشدیم

رمضان عسگری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عمرمفید تاکسی‌های فعال در سطح 10 سال است، اظهار داشت: در حال حاضر 23 هزار تاکسی پلاک قرمز و پلاک سفید در سطح مناطق چهارده‌گانه اصفهان سرویس‌دهی به شهروندان را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه ورود خودرو‌های L90 و MEGAN در قالب طرح توسعه و جایگزینی خودرو‌های فرسوده به ناوگان تاکسیرانی اصفهان از جمله رویکرد‌های ناوگان در سال جاری است، اضافه کرد: البته در سال گذشته 200 دستگاه خودروی L90 وارد این ناوگان شده اما هنوز هیچ خودروی مگان وارد ناوگان تاکسی‌رانی اصفهان نشده است.

معاون اجرایی سازمان تاکسی‌رانی شهرستان اصفهان بیان داشت: سال گذشته این سازمان در راستای نوسازی تاکسیهای فعال در سطح شهر به میزان بسیاری موفق بوده است اما در سال جاری هنوز موفق به نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی اصفهان نشدیم.

وی به فعالیت 35 هزار تاکسی‌ران در سطح مناطق چهارده‌گانه اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته نوسازی این ناوگان با ورود بیش از دو هزار تاکسی در قالب طرح تبدیل و جایگزینی خودرو‌های فرسوده و طرح توسعه صورت گرفته و در حال حاضر نیز تمام رانندگان فعال در سطح شهر خواستار نوسازی تاکسی‌های خود هستند.