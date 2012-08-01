شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان هدف اصلی روز دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله جمشیدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال 1375 کلیات راه اندازی دفتر استعدادهای درخشان مطرح شد که دانشگاه شیراز از سال 1379زیر نظر معاونت آموزشی این طرح را افتتاح کرد.

وی ادامه داد: در روز دانشگاه نیز دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز در کنار 14 دانشکده دیگرحضور فعالی خواهد داشت و به داوطلبان دانشگاه سراسری، دانش آموزان، دانشجویان خدمات مورد نیاز آنها را ارائه می دهد.

مدیر دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز تصریح کرد: 14 دانشکده دانشگاه شیراز از تاریخ 15 تا 17 مرداد ماه سال جاری که روز معرفی دانشگاه است، تلاش می کنند تا اطلاعات و توانمندیهای خود رادر قالب لوح فشرده به مراجعه کنندگان و داوطلبان کنکور سراسری ارائه دهند.

جمشیدی اضافه کرد: هر دانشکده اطلاعات مربوط به رشته های موجود و آمار قبول شدگان سال گذشته را با همکاری اساتید و دانشجویان به داوطلبان کنکورامسال ارائه می دهد.

وی بیان داشت: مشاوره رایگان در خصوص انتخاب رشته با استفاده ار نرم افزار سازمان سنجش و براساس علاقه مندی داوطلبان، پرینت رایگان کارنامه و نیز معرفی رشته های تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف همراه با ارئه اطلاعات مناسب توسط اساتید به دانشجوبان از دیگر برنامه های روز دانشگاه است.