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۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

طوسی:

نوسان ارزی و مشکلات نقدینگی سبب کاهش افت تولیدات داخلی می‌شود

نوسان ارزی و مشکلات نقدینگی سبب کاهش افت تولیدات داخلی می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: شناور بودن قیمت ها، نوسان ارزی و مشکلات نقدینگی سبب کاهش افت تولیدات داخلی می شود.

حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار دشت: شناور بودن قیمت ها، نوسان ارزی و مشکلات نقدینگی سبب کاهش افت تولیدات داخلی می شود ولی بانک ها با ارائه تسهیلات می توانند از تولیدکنندگان حمایت کنند.

وی ادامه داد: تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سبب تغییر نگرش به تولیدات داخلی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تصریح کرد: یکی از راه حل های بخش صنعت استان همکاری بین سازمان های دولتی و بخش خصوصی است.

طوسی گفت: اگر مشکلات صنعتگران برطرف شود مشکل اشتغال و امنیت شغلی نیز برطرف خواهد شد بنابراین این مواد به صورت زنجیر وار به یکدیگر متصل هستند.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با تاکید براینکه باید تغییر و بازنگری در بسیاری از اهداف، سیاست ها و قوانین اجرایی صورت گیرد، اضافه کرد: اساسی ترین مشکلات تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین نوسان نرخ ارز و افزایش مالیات بر ارزش افزوده تولیدات داخلی است.
 

کد مطلب 1663434

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