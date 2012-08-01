  1. سیاست
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

رحیمی در جمع خبرنگاران:

حکم دیوان عدالت اجرا نخواهد شد/مرتضوی سرجایش در تامین اجتماعی می ‌ماند

حکم دیوان عدالت اجرا نخواهد شد/مرتضوی سرجایش در تامین اجتماعی می ‌ماند

معاون اول رییس جمهوری گفت: حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است.

وی افزود: تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیرانتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقی این مساله را از جهت حقوقی بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب را در روزهای گذشته داده است.

از معاون اول رییس‌جمهورسوال شد آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟" که وی در پاسخ گفت: اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است.
 

کد مطلب 1663440

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