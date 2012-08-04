خانواده ها پیش از حضور ورزشکاران در مسابقات جهانی صحت رقابتها را پیگیری کنند

سید محمد رضا هاشمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات و تورمنتهای سبکی که تیمهایی از استان با عنوان رقابت های جهانی در آن شرکت می کنند بدون اینکه با اداره ورزش وجوانان فارس هماهنگی انجام دهند فاقد ارزش جهانی است و مقام های کسب شده در آنها نیز ارزشی ندارد.

وی تصریح کرد: رسالت اصلی ادارات ورزش وجوانان حمایت از بخش قهرمانی ورزش است که این امر در زمینه اعزام تیم های منتخب استان به رقابت های قهرمانی کشور، برگزاری مسابقات قهرمانی استان و برخی مسابقات سبک های ورزشی اتفاق می افتد.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره ورزش وجوانان فارس ادامه داد: از نظر اداره ورزش وجوانان فارس مسابقاتی رسمیت دارد که ورزشکاران از طریق فدراسیون و با تائید شورای برون مرزی وزارت خانه در قالب تیم ملی به رقابت ها اعزام شوند.

هاشمی نژاد اضافه کرد: ورزشکارانی که در قالب تیم ملی به مسابقات اعزام می شوند جزء افتخارات ورزشی فارس هستند و این اداره در حد توان از آنها حمایت می کند.

وجود سالن تمرین برای هر رشته ورزشی ضروری است

وی در ادامه وجود سالن تمرین برای هر رشته ورزشی را ضروری دانست و ابراز داشت: داشتن یک مکان تمرینی و مسابقه ای حداقل نیاز هر رشته ورزشی است که در اداره ورزش وجوانان فارس به دنبال برنامه ریزی مناسب برای این موضوع هستیم.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره ورزش وجوانان فارس افزود: با توجه به کمبود اعتبارات ممکن است عملیاتی کردن ایجاد سالن تمرینی برای هرهیئت ورزشی زمان بر باشد اما امید داریم با تلاش ها وپیگیری ها انجام شده این اتفاق در کمترین زمان ممکن انجام شود.

اولویت اداره ورزش وجوانان فارس اتمام پروژه های نیمه تمام

هاشمی نژاد همچنین عنوان کرد: اولویت اداره ورزش وجوانان فارس اتمام پروژه های ناتمام است به همین دلیل هنوز برای ساخت وعملیاتی کردن سالن اختصاصی اسکواش اقدامی انجام نشده است.

وی یادآور شد: ساخت سالن سنگ نوردی شیراز نیز یکی از پروژ‍ه های در دست اقدام این ارگان است که در صورت رفع شدن موانع عملیات نصب دیواره آن آغاز می شود.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره ورزش وجوانان فارس در خصوص عدم وجود فنس کشی در پیست اسکیت شهر صدرا نیز گفت: تکمیل کردن این پروژه یکی از اولویت های این ارگان است زیرا که زمین تمرینی مناسب برای اسکیت با مالکیت اداره ورزش وجوانان در شیراز وجود ندارد.

هاشمی نژاد اضافه کرد: براساس رایزنی های انجام شده تا زمان تکمیل پیست اسکیت صدرا ورزشکاران می توانند از پیست اسکیت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استفاده کنند.

عدم حمایت بخش خصوصی معضل بزرگ ورزش استان

وی سپس عدم حمایت بخش خصوصی را معظل بزرگ ورزش استان دانست و بیان داشت: عدم حمایت شرکت ها وموسسات خصوصی باعث شده تادر برخی رشته ها ورزشکاران ومدال آوران فارس درمسابقات کشوری برای سایر استان ها به رقابت بپردازند.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره ورزش وجوانان فارس تاکید کرد: با توجه به پتانسیل های مناسب ورزشی برطرف شدن معضلات مالی باعث می شود تا تیم های استان علاوه برکشور در آسیا نیز توانایی های خود را نمایان کنند

هاشمی نژاد اظهار امیدواری کرد که با حمایت مدیریت ارشد استان این معظل برطرف شود تا تیم های ورزشی فارس فقط برای بقا در لیگ های مختلف به رقابت نپردازند، بلکه در مسابقات باشگاهی حضور قدرتمندی داشته باشند .

حذف نگاه جزیره ای زمینه ساز رشد ورزش فارس

وی در ادامه حذف نگاه جزیره ای را زمینه ساز رشد ورزش فارس دانست واظهار داشت: اگر چه در استان کمبودهای ورزشی زیاد است اما امکانات موجود نیز کم نیستند و اگر ارگانهای مختلف دارای امکانات ورزشی مانند نیروهای مسلح، بسیج، دانشگاهها، آموزش وپرورش، اداره ورزش وجوانان یکدل و هماهنگ شوند ورزش فارس در کشور رشد بسیار مناسبی خواهد داشت.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره ورزش وجوانان فارس تصریح کرد: برای رشد و پیشرفت ورزش فارس ازهرپیشنهاد وایده مناسبی استقبال می شود تا بدین وسیله زمینه لازم برای ارتقاء ورزشکاران استان فراهم شود.

نگاه یکسان به ورزش بانوان وآقایان

هاشمی نژاد در خصوص ورزش بانوان نیز ابراز داشت: در اداره ورزش و جوانان فارس به ورزش بانوان وآقایان با دید یکسان نگریسته می شود و به هیئت های ورزشی نیز تاکید شد که هیج تفاوتی نباید بین ورزشکاران زن ومرد گذاشته شود بلکه در برخی موارد نیز به دلیل توانمندیهای بیشتر بانوان و مدال آوری آنها باید رسیدگی به این بخش بیشترباشد.

وی با اشاره به کمبود اماکن ورزش مختص بانوان در استان بیان داشت: تنها مکان اختصاصی برای ورزش بانوان درشیرازمجموعه حجاب است که امید داریم با همکاری شهرداری شیراز شاهد ایجاد اماکن ورزشی بیشتری برای بانوان در مرکز استان باشیم تا بدین وسیله شهرداری های سایر نقاط فارس نیز چنین اماکنی را برای استفاده بانوان ایجاد کنند.