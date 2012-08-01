به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز چهارشنبه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان ضمن انتقاد از کمبود آب در استان سیستان و بلوچستان که معتقد است استان پرآبی است در خصوص عدم اجرای بندی از بودجه نیز اعتراض کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با حمایت ریاست مجلس براساس قانون بودجه مقرر شد حق انشعاب آب و برق و گاز برای مساجد و حسینیه‌ها رایگان باشد اما متاسفانه در ماه مبارک رمضان همچنان از مساجد و حسینیه‌ها پول آب و برق گرفته می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: قانون بودجه سال 1391 به صورت صریح بیان کرده که مساجد و حسینیه‌ها و برخی مراکز قرآنی باید از آب، برق و گاز رایگان بهره مند باشند.

وی از معاونت نظارت مجلس خواست بر اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشد.