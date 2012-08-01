  1. سیاست
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

لاریجانی:

دولت باید آب و برق رایگان به مساجد و حسینیه‌ها اختصاص دهد

دولت باید آب و برق رایگان به مساجد و حسینیه‌ها اختصاص دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر عدم وجود آب و برق رایگان برای مساجد و حسینیه ها علیرغم تاکید قانون بودجه از معاونت نظارت مجلس خواست بر این بند از قانون بوده نظارت دقیق داشته باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز چهارشنبه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان ضمن انتقاد از کمبود آب در استان سیستان و بلوچستان که معتقد است استان پرآبی است در خصوص عدم اجرای بندی از بودجه نیز اعتراض کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با حمایت ریاست مجلس براساس قانون بودجه مقرر شد حق انشعاب آب و برق و گاز برای مساجد و حسینیه‌ها رایگان باشد اما متاسفانه در ماه مبارک رمضان همچنان از مساجد و حسینیه‌ها پول آب و برق گرفته می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: قانون بودجه سال 1391 به صورت صریح بیان کرده که مساجد و حسینیه‌ها و برخی مراکز قرآنی باید از آب، برق و گاز رایگان بهره مند باشند.

وی از معاونت نظارت مجلس خواست بر اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشد.

کد مطلب 1663477

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