به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "یاد استاد" به کارگردانی علی توکل نیا و تهیه کنندگی حسن توکل نیا و با بازی منوچهر والی زاده، آرش تاج، افسانه ناصر، هومن حاجی عبداللهی و معصومه آقاجانی، پنجشنبه 12 مرداد ساعت 16:10 از شبکه دو سیما پخش میشود. این فیلم داستان امیر آذر مهر مجری یکی از برنامههای زنده تلویزیونی است. او با یک تماس تلفنی از جانب همسر استاد روزبهان (معلم سابقش ) به بیماری او پی میبرد و پس ازگذشت سالها بی خبری به سراغ او میرود.
فیلم سینمایی "هدیهای برای آقای تومی" به کارگردانی بیل کلارک، محصول سال 2007 انگلیس، پنجشنبه 12 مرداد ساعت 13:30 در قالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران روی آنتن میرود. در این فیلم سینمایی با بازی اران بل، تام برنگر، توماس بریجس و کلیربارت خواهید دید: پسری که پدرش در جنگ کشته شده با مادرش تصمیم میگیرند که محل زندگیشان را ترک کنند. پسر علاقه فراوانی به خراطی دارد آنها به خانه مردی میروند که مجسمه ساز و خراط است و همسر و فرزندانش را از دست داده است.
فیلم تلویزیونی "حیران" به کارگردانی امین فرج پور و تهیه کنندگی عباس رافعی ، پنجشنبه 12 مرداد ماه ساعت 22:30 از شبکه شما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم آمده: پس از مراسم خواستگاری مهدی از حیران و انجام مراسم بله برون ، آنها به صورت اتفاقی درمییابند که حیران مشکوک به داشتن تومور مغزی است. میرزا پدر حیران برای نذر و دعای شفا یافتن دخترش راهی کربلا میشود ، اما باز نمیگردد. ژیلا آل رشاد، محرم زینال زاده، مسعود یکانی و آذین سواحلی در فیلم تلویزیونی "حیران" از تولیدات صدا و سیمای مرکز اردبیل ایفای نقش کردهاند.
فیلمهای سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن "پلنگ صورتی 2"، "سفرهای سندباد5"، "سفر خوش"، "سه نخاله"، "جنگ ستارگان 6 " و "مرد تاریکی1" پنجشنبه 12 مرداد ساعت 13:20، 15 ،17 ، 19 ،21:30 و 23 از شبکه نمایش پخش میشود.
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