سوء استفاده نتانیاهو از مسئله هسته ای ایران/ افزایش قیمت سوخت در اسراییل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی "جروزالم پست" ، "شائول موفاز" رئیس حزب مخالف دولت رژیم صهیونیستی و معاون سابق نخست وزیر این رژیم ، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژِیم را متهم به سوء استفاده از مسئله هسته ای ایران کرد.

وی در مصاحبه با رادیو ارتش گفت: اعتماد عمومی نسبت به نتانیاهواز بین رفته است و نخست وزیر نگران اعتراضات و مخالفت ها با طرح اقتصادی اش مبنی بر افزایش مالیات و کاهش هزینه ها و افزایش قیمت سوخت است و در شرایط استرس به سر می برد؛ به همین دلیل سعی می کند با دامن زدن به مسئله هسته ای ایران ایران افکار عمومی را منحرف کند.

گفتنی است نخست وزیر رژِم صهیونیستی هر چند وقت یکبار به موضوع هسته ای ایران می پردازد و ایران را تهدید به حمله نظامی می کند که آخرین آن رور گذشته بود که گفت اجازه نخواهم داد ایران، اسرائیل را نابود کند.