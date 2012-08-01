مامو گرافی دیجیتال بیمارستان شریعتی بندرعباس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آتش آب پرور ظهر چهارشنبه در حاشیه راه اندازی اولین ماموگرافی دیجیتالی در بیمارستان شریعتی بندرعباس بیان داشت: نخستین ماموگرافی دیجیتال دولتی استان هرمزگان در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس راه اندازی شده است.

آب پرور با اشاره به نقش ماموگرافی دیجیتال در تشخیص سرطان سینه در زنان اظهارداشت: فناوریهای جدید تصویر برداری تقریبا تمامی جنبه های مراقبتهای پزشکی را دگرگون کرده است و ماموگرافی به عنوان روش اصلی غربالگری سرطان سینه نیز از این امر مستثنی نیست و اولتراسوند و ماموگرافی دیجیتال هم اکنون به عنوان مکمل ماموگرافی استاندارد به کار می روند.

آب پرور افزود: انجام آزمایش ماموگرافی در 35 تا 40 سالگی یک بار کافی است و پس از 40 تا 50 سالگی می توان هر دو سال یکبار این آزمایش را انجام داد.

وی افزود: ماموگرافی مجموعه ای از تصاویر رادیوگرافی اشعه ایکس به صورت دو بعدی و سیاه و سفید است، ماموگرافی می تواند ناهنجاری های کوچکی در بافت پستان در حد نیم سانتی متر را مشخص کند.

رئیس مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی بندرعباس افزود: در ماموگرافی، چربی به رنگ خاکستری دیده می شود، بافت پستان که متراکم تر است سفید به نظر می رسد، ذرات ریز کلسیمی و توده های خوش خیم یا غیر سرطانی و نیز توده های دخیم یا سرطانی نیز سفید دیده می شود.