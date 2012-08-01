افتتاح طرح تبادل کنارگذر شمالی به جنوبی تبریز در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح امروز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرداری منطقه پنج تبریز گفت: طرح تبادل امام علی(ع) نماد پیشرفت مدیریت شهری در جهت گشایش زندگی مردم است.

وی تاکید کرد: باید به زودی نواقص طرح مزبور از جمله روشنایی، مرتفع شود تا در موعد مقرر مورد بهره برداری قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین روند فعالیت های اجرایی در محدوده منطقه پنج شهرداری تبریز را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد، همدلی مسئولان باعث شود مردم به آنچه استحقاق دارند، برسند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سمت و سوی توسعه کلانشهر تبریز در محدوده منطقه پنج شهرداری واقع شده و عمده پروژه های سرمایه گذاری این کلانشهر در آن انجام می شود، باید مشکلات این منطقه مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.

بیگی با اشاره به ساخت و ساز غیرقانونی برخی دستگاه های اداری واقع در محدوده شهرداری منطقه پنج تبریز گفت: باید دستگاه های اداری در چارچوب قانون حرکت کرده و خود را فراتر از قانون ندانند.

در این جلسه "یعقوب هوشیار" شهردار منطقه پنج تبریز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های عمرانی این منطقه، مشکلات مربوط به فاضلاب و روشنایی معابر و نیز ساخت و ساز غیرقانونی برخی دستگاه های اداری را به عنوان مهم ترین مشکلات شهرداری منطقه پنج تبریز عنوان کرد.

قبل از برگزاری نشست بررسی مشکلات شهرداری منطقه پنج تبریز، استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محل اجرای طرح تبادل امام علی(ع) از چگونگی اجرای این پروژه بازدید کرد.

طرح تبادل امام علی (ع) به عنوان بزرگ ترین پروژه عمرانی شمال غرب کشور و صرف 400 میلیارد ریال اعتبار، نقش اساسی در تبادل بار ترافیکی میان اتوبان های شمالی و جنوبی و نیز مرکز شهر و شهرهای اطراف تبریز به ویژه خاوران و باسمنج ایفا خواهد کرد.