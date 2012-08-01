به گزارش خبرنگار مهر، اولین پلان این فیلم فردا در پردیس سینمایی ملت با حضور عوامل و بازیگران فیلم ساعت 19 کلید می‌خورد. این مراسم نمایدن توسط یکی از کارگردانان برجسته سینمای ایران انجام می‌شود. در این فیلم مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، حامد بهداد و... بازی می‌کنند.

مدیرعامل بنیاد فارابی در پشت صحنه فیلم حاتمی‌کیا

- مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی به همراه هیئت همراه از پشت صحنه فیلم سینمایی "چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا بازدید کرد و از نزدیک در جریان تولید این فیلم قرار گرفت. پیش از این مهدی چمران نیز از پشت صحنه این فیلم بازدید کرده بود.

جلسه نقد و بررسی "باغ ایرانی، فرش ایرانی"

- عصر دیروز (سه شنبه 10 مرداد ماه) جلسه نقد و بررسی فیلم‌های مستند "باغ ایرانی، فرش ایرانی" ساخته ناهید حسن‌زاده و داستانی "پشت ابرها جایی است" به کارگردانی رهبر قنبری، با حضور سعید قطبی‌زاده (منتقد سینما) در سالن سینما حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد.



در ابتدای این نشست ناهید حسن‌زاده به ذکر سابقه کاری خود پرداخت و گفت: به نظر من "باغ ایرانی، فرش ایرانی" قالبی داستانی و تجربی دارد. زمانی که سفارش این کار به من شد، قصد داشتم راجع به مفاهیم مربوط به فرش صحبت کنم و اینکه چه شد فرش ایرانی به وجود آمد و به همین منظور، بر روی مینیاتورها تحقیق و بررسی زیادی انجام دادم.



وی افزود: در واقع هدفم این بود که با ساخت این فیلم یادآوری کنم ما انسان‌ها در چه عالمی بودیم و چه زیبایی‌های فراوانی داشتیم و به خاطر نوستالژی بهشت، فرش را بافتیم و آن را به خانه‌هایمان آوردیم تا در حقیقت، آن آرامش به خانه هایمان راه پیدا کند.



در ادامه این نشست رهبر قنبری پیرامون تولید فیلم داستانی "پشت ابرها جایی است" گفت: این فیلم به سفارش جشنواره فیلم های قرآنی ساخته شد. خداوند در قرآن بارها بر نظاره کردن به طبیعت، ما را فرمان می دهد و من هم در ساخت فیلمم همین نگاه را داشتم و قصد نداشتم فیلمی شعاری بسازم. من هوادار سینمای اکسپریمنتال هستم و دوست دارم این نوع سینما در کارهایم مشاهده شود.



سعید قطبی‌زاده منتقد سینما نیز در این نشست، به ذکر سخنانی پرداخت و گفت: به نظر من "زیبایی" ویژگی مشترک هر دو فیلم است. در فیلم "باغ ایرانی، فرش ایرانی" ما شاهد زیبایی مصنوعی هستیم که به واسطه رنگ و نور و تصویربرداری علیمحمد قاسمی ایجاد شده و در فیلم رهبر قنبری زیبایی‌های طبیعت را می‌بینیم. قنبری در اکثر فیلم‌هایش به طبیعت و لوکیشن‌های خاص طبیعی می رود و بیشتر سعی می کند تا رابطه انسان و طبیعت را نشان دهد.