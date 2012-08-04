محسن جعفری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص علت سرخی دریاچه مهارلو اظهار داشت: با توجه به اینکه عمق آب این دریاچه بسیار کم شده است از طرفی تغییرات آب و هوایی این منطقه در این مدت بر این عامل تأثیرگذار بوده است.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس ادامه داد: از سوی دیگر وجود آرتیمیا در دریاچه مهارلو که به رنگ نارنجی است، سرخی این دریاچه را تشدید می کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل سرخی دریاچه مهارلو پدیده شکوفایی جلبکی در این دریاچه است، اظهار داشت: زیاد شدن تراکم این جلبک تک سلولی به نام دینودلا در دریاچه مهم ترین دلیلی است که باعث شد تا رنگ این دریاچه به رنگ قرمز تبدیل شود.

جعفری نژاد در پاسخ به اینکه پدیده سرخی دریاچه مهارلو تا چه زمانی ادامه دارد، خاطرنشان کرد: این پدیده در دو سال اخیر خود را نشان داده است و با توجه به تغییرات آب و هوایی گرم و خشکسالی منطقه فارس این امر تشدید شده است.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس با اشاره به اقدامات این مرکز برای مهار این پدیده تصریح کرد: در حال حاضر در حال بررسی اثرات پدیده ریزگردها و ورود فاضلاب های شهری برافزایش این جلبک ها هستیم.

به گفته وی، اگر خشکسالی منطقه به این شکل ادامه داشته باشد و سطح آب دریاچه به این میزان کم باقی بماند و از طرفی شرایط آب و هوایی و پدیده ریزگردها در استان تشدید یابد و فاضلاب های تصفیه نشده همچنان وارد دریاچه شوند شاید نتوانیم این موضوع را به سرعت حل کنیم.

جعفری نژاد در پایان تأکید کرد: این عوامل باید در کنار هم مدیریت شود و مسئولان نیز باید کمک کنند که دریاچه را به شرایط طبیعی خود برگردانیم.

به گزارش مهر، پیش از این مسعود باقرزاده کریمی- معاون دفتر زیستگاه ها و مناطق سازمان محیط زیست نیز علت سرخ شدن آب دریاچه مهارلو را افزایش غلظت نمک دریاچه و شکوفایی جلبکی عنوان کرده بود.

به گفته وی، که اگرچه این دریاچه جز دریاچه های عضو کنوانسیون رامسر نیست و برای تعیین حقابه در اولویت قرار ندارد اما در جلساتی که با مسئولان وزارت نیرو داریم تلاش می کنیم حقابه ای برای آن در نظر گرفته شود.