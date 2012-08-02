1700 حامی از ایتام علی آباد حمایت می کنند

اسکندر اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح هجرت ویژه مددجویان کمیته امداد رد شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: اشتغال و توانمندسازی خانواده، مقاوم سازی مسکن، هدایت به آموزش فنی و حرفه ای فرزندان مددجو و بررسی مسائل فرهنگی و اعتقاد از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی عنوان کرد: تمامی مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب پنج هزار و 200 خانوار مشمول طرح هجرت هستند.

اسکندری بیان داشت: در چند روستای شهرستان با حضور مدیرکل کمیته امداد به توسعه مشارکتهای مردمی در کم کردن مشکلات محرومان تاکید شد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق مرکز گلستان واقع شده است.