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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۲

اسکندری در گفتگو با مهر:

1700 حامی از ایتام علی آباد حمایت می کنند

1700 حامی از ایتام علی آباد حمایت می کنند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد علی آبادکتول گفت: هزار و 730 نفر کفالت معنوی 834 کودک یتیم تحت پوشش این نهاد را بر عهده دارند.

اسکندر اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح هجرت ویژه مددجویان کمیته امداد رد شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: اشتغال و توانمندسازی خانواده، مقاوم سازی مسکن، هدایت به آموزش فنی و حرفه ای فرزندان مددجو و بررسی مسائل فرهنگی و اعتقاد از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی عنوان کرد: تمامی مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب پنج هزار و 200 خانوار مشمول طرح هجرت هستند.

اسکندری بیان داشت: در چند روستای شهرستان با حضور مدیرکل کمیته امداد به توسعه مشارکتهای مردمی در کم کردن مشکلات محرومان تاکید شد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق مرکز گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1663553

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