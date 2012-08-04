داود قادری در گفتگو با مهراظهار داشت: متاسفانه پس از چندسال از مطرح شدن طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران، تاکنون پیشرفت چندانی در این بخش حاصل نشده است.

قادری با اشاره به ثبت نام های صورت گرفته در یکسال گذشته از سوی بیش از 3 میلیون نفر کارگر متقاضی دریافت سهام عدالت، بیان داشت: تاکنون پرونده واگذاری سهام عدالت کارگران با وقفه های فراوانی همراه شده است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در برخی از بنگاهها کارگرانی توانسته اند در قالب های دیگر از سهام ترجیحی بهره مند شوند.

وی افزود: البته موضوع مربوط به نحوه واگذاری سهام عدالت با سهام ترجیحی متفاوت است چرا که در قالب سهام عدالت، دولت مطرح کرد که افراد را از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی در اقتصاد سهیم خواهد کرد.

عضو شورای عالی اشتغال این مطلب را نیز افزود که با اینکه بخشی از کارگران تاکنون توانسته اند از سهام ترجیحی بخشی از بنگاه هایی که در آنها فعالیت می کنند برخوردار شوند؛ اما هنوز گروه های زیادی هستند که موفق به دریافت سهام ترجیحی نشده اند.

به گزارش مهر، چند سال از زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به مردم از محل فروش شرکت های دولتی توسط دولت می گذرد اما در این مدت کارگران هنوز موفق به دریافت سهام عدالت خود نشده اند.

هرچند احتمال دارد درصدی از کارگران توانسته باشند در قالب های دیگر اجتماعی از محل فروش شرکت های دولتی، سهام عدالت دریافت کرده باشند اما آن چیزی که مشخصا تحت عنوان اجرای پرونده سهام عدالت کارگری در کشور باشد؛ تاکنون اتفاق نیفتاده است.

با این حال، در یکی دو سال اخیر برخی رایزنی ها و ثبت نام از متقاضیان کارگری صورت گرفت و قرار بود کارگران به عنوان آخرین دهک اجتماعی از دریافت سهام عدالت منتفع شوند.

سال گذشته اعلام شد چیزی حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر کارگر مراحل ثبت نام خود را تکمیل و تقاضای خود را برای دریافت سهام عدالت قطعی کرده اند و از این بعد چیزی بالغ بر 500 هزار نفر به دلیل آنچه که تکراری بودن عنوان شده بود نیز حذف شدند.

کارشناسان و فعالان بازار کار همواره این انتقاد را وارد کرده اند که آنچه در مورد واگذاری سهام عدالت به کارگران به عنوان یکی از گروه های پرجمعیت و در عین حال کم درآمد جامعه تاکنون انجام شده است، با روح این واگذاری ها تطابق نداشته است چرا که همواره دولت با هدف حمایت از اقشار ضعیف واگذاری سهام عدالت را مطرح کرد، اما امروز یکی از بارزترین اقشار ضعیف و مشمولان واقعی نتوانسته اند از مزایای این برنامه نفعی ببرند!