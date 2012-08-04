علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان براساس قانون بودجه سال 88 قرار بود دو هزار و پانصد میلیارد تومان در قالب سهام به آنان ارائه شود درصورتیکه این اتفاق رخ نداده است.

به گفته وی، تاکنون تنها بخش اندکی از این اعتبار پرداخت شده و است و با توجه به مشکلات زیاد بازنشستگان، آنها همچنان بدنبال اجرای این قانون هستند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: در مطالبات 35 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی که از سوی دولت در سال جاری پرداخت شد، درصدی از این اعتبار برای اجرای قانون همسان سازی اختصاص داده شده است.

خبازها گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون است و قابلیت اجرایی شدن در سالهای بعد را نیز دارد.

این درحالی است که مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل عنوان کرده بود قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری تنها یکسال مهلت قانونی داشت و در حال حاضر دیگر قانونی برای دولت محسوب نمی شود و تکلیفی برای اجرای این قانون وجود ندارد.