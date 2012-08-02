دستور وزارت کشور بر عدم افزایش کرایه تاکسیها/طرح جامع حمل و نقل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله آبسواران در مراسم راه اندازی طرح نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری بندرعباس بیان کرد: با توجه به شرایط شهر بندر عباس طرح توسعه ی ناوگان حمل و نقل شهری تاکسی رانی یک طرح کاربردی محسوب و باید این طرح به صورت گسترده افزایش یابد.امیدواریم با توجه به شرایط اب و هوایی شهر بندرعباس همه تاکسی ها به این طرح بپیوندد تا با حل مشکلات رانندگان و حمل و نقل شهری، رضایت شهروندان جلب شود.

نایب رئیس شورای شهر بندرعباس در ارتباط با افزایش کرایه تاکسی ها تصریح کرد: شورای شهر بندرعباس با توجه به مشکلات رانندگان و شرایط شهر بندرعباس با بررسی کامل طرح افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را تصویب کرد اما با توجه به دستور وزارت کشور مبنی بر عدم افزایش نرخ کرایه تاکسی این طرح اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه در راستای حمایت از رانندگان تاکسی با شهرداری باید امکانات جلب رضایت رانندگان تاکسی را مانند بیمه خرید قطعات به نرخ تعاونی و تعمیرگاه را هر چه سریعتر پیش بینی کند، یکی از مشکلات تاکسیران ها را نبودن محلی مناسب برای پارک تاکسی ها دانست و تصرح کرد: شهرداری باید با در نظر گرفتن زمین یا مکانی خاص این مشکل را برطرف کند. در خصوص ماشین های شخصی نیز با هماهنگی راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی این مشکل در حال بررسی و در دست اقدام است.

اجرای طرح رحمت با هدف قویت خدامحوری و تببین سیره نبوی در خانواده ها

پری صیادی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان در نشست توجیهی مربیان "طرح رحمت"گفت: طرح رحمت با هدف تقویت خدامحوری و تبیین سیره و سنت نبوی و اهل‌بیت(ع)، ویژه خانواده‌ها در حال برگزاری است. و از مربیان طرح رحمت به عنوان سفیران و مبلغینی نام برد که نقش آگاهی و آموزش خانواده‌ها را در جهت تقویت باورهای عمیق دینی و مذهبی و همچنین مهارت‌های زندگی بر عهده دارند.

صیادی با اشاره به اهداف برگزاری این طرح اظهارداشت: هدف از برگزاری طرح رحمت را می‌توان در دو بخش عترت و بشارت قرار داد. این طرح در دو سطح عترت و بشارت با دوره‌های آموزشی عطر عفاف، زن درخانه و خانواده، کانون مهرورزی، مهارت‌های زندگی، حجاب و عفاف و احکام در پایگاه‌های مختلف سطح شهر و شهرستان‌های استان با حضور دختران و بانوان سنین مختلف در حال برگزاری است.

وی با اشاره به طرح‌های مختلف اجرایی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، از اجرای طرح مطلع‌مهر را در سه بخش پزشکی، روانشناسی و فقهی با موضوعات سلامت، بهداشت، احکام، خانواده و روانشناسی برای زوجین پنج سال نخست زندگی خبر داد و اظهار امیدواری کرد، با اجرای این طرح گام‌های موثری در مباحث روان‌شناختی زوجین نسبت به یکدیگر، شناخت حقوق زوجین، ارتباط و تعامل دوجانبه زوجین در دوران نامزدی، مهارت‌های کلامی و غیرکلامی، مدیریت هیجان در زندگی زناشویی، سلامت بهداشت و تغذیه در دوران قبل، حین و بعد از بارداری، و بررسی اثرات سوء و مخرب ماهواره و اینترنت در زندگی خانواده‌ها برداشته شود.

ناامن مانع پیشرفت خواهد بود

گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان گفت: باید ایجاد احساس امنیت در مردم، رکن اصلی فعالیت‌ها باشد و اگر منابع ناامنی وجود دارد آنها را از بین ببریم چراکه این امر مانع پیشرفت می‌شود.

بامری با بیان اینکه زیرساخت اصلی کشور و نظام مبتنی بر فرهنگ است و بر این اساس باید در چارچوب این فرهنگ تلاش کرد گفت: مدیران باید بر اساس قانون و اسناد بالادستی سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله، برنامه‌های دولت، برنامه پنج‌ساله توسعه فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی و سازماندهی کنند.

بامری وجود امنیت را لازمه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری عنوان و خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت باعث کاهش بیکاری و اشتغال مولد و پایدار می‌شود، که در پی آن بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی حل خواهد شد.

بامری با اشاره به این که درحال حاضر با رویکرد توسعه، شهرها و استان‌های کشور در حال رقابت با یکدیگر هستند، تصریح کرد: می‌توان با بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های موجود در استان، بسیاری از مشکلات را حل و جایگاه استان را در رقابت با سایر استان‌ها تبیین کرد. همچنین مسوولان را به تعامل بیشتر در زمینه توسعه و پیشرفت همه‌جانبه استان فرا خواند و بر سازماندهی، برنامه‌ریزی و هدف‌‌گذاری در فعالیت‌ها تاکید کرد.



وی با اظهار اینکه استان هرمزگان از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی برخوردار است که از مهمترین آنها نیروی انسانی دانش‌آموخته، توانمند، متخصص و متعهد است، افزود: از این ظرفیت و نیروها برای سرعت‌بخشیدن به آهنگ توسعه و آبادانی استان استفاده کرد. با تعامل سازنده و همکاری و هماهنگی مجموعه استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امید است استان هرمزگان بتواند جایگاه واقعی و شایسته خود را در مسیر توسعه بردارد.

سرپرست بیمارستان ابن سینا بندرعباس منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر "محمد شکاری" رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان ، دکتر "سید حمزه صدیق" متخصص روانپزشکی به سرپرست مرکز آموزشی درمانی اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس منصوب کرد.

بیمارستان ابن سینای بندرعباس با دارا بودن 84 تخت بستری تنها بیمارستان اعصاب و روان استان هرمزگان است . این بیمارستان 15 سال پیش تاسیس شده است ، در ابتدا به عنوان زیر مجموعه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس محسوب می شد اما از سال 1390 این بیمارستان از بیمارستان شهید محمدی مجزا گردیده است . بیمارستان ابن سینا دارای دو بخش مردان و یک بخش زنان با 84 تخت بستری است این بیمارستان همچنین دارای بخشهای کلینیک، درمانگاه، گفتار درمانی و خدمات مشاوره سرپائی است.