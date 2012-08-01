مشاور رامنی خبرنگاران را به باد ناسزا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، دیدار روز گذشته "میت رامنی" رقیب جمهوریخواه "باراک اوباما" در انتخابات ماه نوامبر آمریکا از بنای یادبود کشته شدگان ارتش لهستان در شهر ورشو بار دیگر مسئله ساز شد.

بر این اساس، پس از این بازدید رامنی در حال حرکت به سوی خودروی خود با تجمع و پرسشهای خبرنگاران روبرو شد که این مسئله به مذاق مشاور رسانه ای وی خوش نیامد و اظهارات رکیک وی را به دنبال داشت.

به گزارش شبکه خبری سی ان ان رفتار ناشیانه مشاور رسانه ای رامنی، سبب اعتراض خبرنگاران شد به طوری که برخی از آنان از این توهین برآشفتند و سرانجام مشاور رامنی وادار به عذرخواهی از آنان شد.

این در حالی است که اظهارات و رفتارهای رامنی و اطرافیانش در تور تبلیغاتی اروپایی، بحثهای فراوانی را در محافل سیاسی و رسانه ای آمریکا به راه انداخته است.