میزبان بالاخره نخستین طلای خود را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر از لندن، "هلن گلاور" و "هیتر استانینگ"، دو قایقران زن بریتانیایی موفق شدند انتظار میزبان برای کسب مدال طلا را به سرانجام برسانند.

تمام ورزشکاران بریتانیایی برای کسب نخستین مدال طلای این کشور به عنوان میزبان رقابت‌ها تحت فشار بودند تا اینکه بالاخره بریتانیا هم صاحب مدال طلا شد.

تیم قایقرانی دو نفره بریتانیا با زمان 7 دقیقه و 27 ثانیه و 13 صدم ثانیه به عنوان نخست و مدال طلا دست یافت. استرالیا و نیوزلند نیز به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند و مدال‌های نقره و برنز را از آن خود کردند.

بریتانیا تا روز پنجم رقابت‌ها صبر کرد تا نخستین مدال طلای خود را کسب کند. "مارک کاوندیش" و "لیزی آرمیتستد"، دو دوچرخه سوار بریتانیایی و همچنین "تام دالی"، شیرجه‌روی بریتانیایی که امید زیادی برای کسب مدال از آنها وجود داشت نتوانستند به عنوان قابل توجهی دست پیدا کنند.

در المپیک تابستانی 1976 مونترال کانادا کشور میزبان در پایان نتوانست حتی یک مدال طلا هم کسب کند تا کانادا لقب نخستین میزبان تاریخ المپیک که مدال طلایی را کسب نکرده از آن خود کند.