افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر در مازندران تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه درجلسه شورای تامین مسکن مازندران در استانداری اظهار داشت: سهیمه مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت در استان، 62 هزارو 360 نفر بوده است .
وی افزود: هم اکنون هفت هزار و 402 واحد مسکن مهر در استان آماده بهربرداری است.
استاندار مازندران گفت: تاکنون 43 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن مهر در شهرستان ساری پرداخت شد.
طاهایی افزود: از سال 88 تاکنون، پنج هزارو677 واحد از بافت های فرسوده شهرستانهای استان تسهیلات پرداخت شده که مجموع رقم اعتبار آن بیش از 956 میلیارد ریال بوده است.
وی بیان داشت: در سال اخیر در 10 هزار و511 پروژه مسکن مهر استان به 56 هزار و 340 واحد تسهیلات 20 میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد پرداخت شد.
طاهایی گفت: حدود هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار خانوار جمعیت در استان پرداخت شده است.
ساری- خبرگزاری مهر : استاندار مازندران از افتتاح 10 هزار و 602 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سالجاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه درجلسه شورای تامین مسکن مازندران در استانداری اظهار داشت: سهیمه مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت در استان، 62 هزارو 360 نفر بوده است .
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