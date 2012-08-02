کارکنان جهاد آمل بخشی از حقوق خود را صرف بازسازی عتبات عالیات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی امینی گفت: در این اقدام خداپسندانه کارکنان جهاد کشاورزی آمل، 9 میلیون و 730 هزار ریال برای بازسازی برای بازسازی حرمین شرفین امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و حرمین عسکرین اختصاص دادند.



وی افزود: این مبلغ به حساب 49/7878 نزد بانک سپه ویژه کمک به عتبات عالیات واریز شده است.



مدیرجهاد کشاورزی آمل اضافه کرد: کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و دهه کرامت اقدام مشابهی انجام می دهند.



ماه رمضان فرصت مناسب تهذیب نفس

حجت الاسلام مهرداد فرجی، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم شهر، با بیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای تزکیه و تذهیب نفس، تقویت صفات روحانی انسانهاست اظهار داشت: از آنجایی که سپاه پاسداران یکی از نهاد های بی نظیر نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده باید برای این نهاد برنامه های معنویت و بصیرت افزایی خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آنچه که به سپاه اعتلا و اقتدار بخشید همین موضوع معنویت و بصیرت دینی و سیاسی پاسداران بود، افزود: آنها توانستند در عرصه های مبارزاتی با دشمنان داخلی و خارجی فائق آیند.

وی بیان داشت: طبیعی است که در ماه رمضان که برترین ماه بین همه ماههای سال است باید به معنویت و تقویت ایمان اهمیت زیادی بدهیم.

رمضان فرصتی برای دوری بندگان از وسوسه ها

حجت الاسلام مهدی راشدی، امام جمعه چالوس گفت: ماه مبارک رمضان دارای فضایل فراوانی است که در روایات اهل بیت، کتاب آسمانی قرآن و خطبه ی شعبانیه حضرت رسول ( صلوات الله علیه و آله ) و حضرت علی (علیه السلام) به آن اشاره شده است.

وی با اشاره به اینکه خداوند در این ماه، راه ارتباط و زمینه های پیوند خود با بندگان را هموار کرده، عنوان داشت: مهم ترین دلیل فضیلت ماه مبارک رمضان این است که خداوند، تقدیر مقدرات همه موجودات طی یک سال را در این ماه مقرر فرمود.

امام جمعه چالوس افزود: در ماه مبارک رمضان درهای بهشت باز و درهای جهنم و دست های شیاطین بسته است.