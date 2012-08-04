مهدی فیوضی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پس از جشنواره فجر با توجه به بازتاب هایی که از مخاطبان داشتیم، فیلم را 9 دقیه کوتاه کردیم. هم اکنون پخش فیلم برعهده بنیاد فارابی است و پس از مشخص شدن وضعیت مالکیت آن قطعا برای اکران عمومی اقدام می‌شود.

وی افزود: هم اکنون مشغول نگارش فیلمی در ژانر دفاع مقدس هستم که عنوان آن مشخص نشده‌است. به زودی برای گرفتن پروانه ساخت اقدام خواهم کرد.

در خلاصه داستان "محرمانه تهران" آمده است: فیلم داستان "شهاب دستان" است که برای یافتن دوست دوران کودکی‌اش فرامرز و کشتن او وارد ایران می‌شود، پس از این موضوع جریاناتی او را تا کشتن همسرش شهرزاد پیش می‌برد. این فیلم به مضامینی چون روزی حلال و حرام، دروغ و ایمان به خدا توجه دارد.



علی‌رضا جلالی‌تبار، الهام جعفرنژاد، حمیدرضا افشار، سحر قریشی، صالح میرزاآقایی، آزاده مهدی‌زاده، رامتین خداپناهی، سیدجواد طاهری، مدیا ذاکری بازیگران این فیلم هستند.