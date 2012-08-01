51 واحد صنفی آسارا اخطار گرفتند

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: 51 واحد صنفی اخیر موظف به همکاری به منظور ساماندهی پسماند در این بخش شدند که این امر مستلزم ساماندهی عوامل محیط زیست است.



وی گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این بخش عاری از آلودگی شده و جاذبه های گردشگری آن حفظ شود.



محمدی با اشاره به اینکه در بازرسی های انجام شده، به این این واحدها اخطار داده شد، از تشدید بازرسی ها و جدیت برای ساماندهی پسماند این بخش خبر داد.

وی تصریح کرد: در صورت تکرار تخلف از سوی این واحدها، برخوردهای جدی تری به عمل خواهد آمد.



وی همچنین یادآور شد: بر اساس آخرین نشست مشترک با فرماندار و شهردار کرج مقرر شد مبلغ 10 میلیارد ریال برای ساماندهی پسماند این منطقه تخصیص یابد.



بخشدار آسارا همچنین از واگذاری بخشی از تصفیه خانه بهارستان به این بخش خبر داد.