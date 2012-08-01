51 واحد صنفی آسارا اخطار گرفتند

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: 51 واحد صنفی اخیر موظف به همکاری به منظور ساماندهی پسماند در این بخش شدند که این امر مستلزم ساماندهی عوامل محیط زیست است.
وی گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این بخش عاری از آلودگی شده و جاذبه های گردشگری آن حفظ شود.
محمدی با اشاره به اینکه در بازرسی های انجام شده، به این این واحدها اخطار داده شد، از تشدید بازرسی ها و جدیت برای ساماندهی پسماند این بخش خبر داد.
وی تصریح کرد: در صورت تکرار تخلف از سوی این واحدها، برخوردهای جدی تری به عمل خواهد آمد.
وی همچنین یادآور شد: بر اساس آخرین نشست مشترک با فرماندار و شهردار کرج مقرر شد مبلغ 10 میلیارد ریال برای ساماندهی پسماند این منطقه تخصیص یابد.
بخشدار آسارا همچنین از واگذاری بخشی از تصفیه خانه بهارستان به این بخش خبر داد.
وی گفت: با هماهنگی های انجام شده با تصفیه خانه بهارستان قرار شد بخشی از تصفیه خانه را به بخش آسارا اختصاص دهند.
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