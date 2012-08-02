آخرین فیلم حاتمی کیا فروخته شد / نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران درهفته دوم مرداد ماه با اخباری چون ادامه اختلاف حوزه هنری وشورا صنفی نمایش، فروش فیلم حاتمی کیا، نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز، درگذشت بازیگر قدیمی سینما، پروانه گرفتن "ضد گلوله" و... روبرو بود.

ادامه اختلافات حوزه و شورا

- این دامنه اختلافات حوزه هنری و شورای صنفی نمایش همچنان ادامه دارد. به تازگی شورای صنفی نمایش عنوان کرده که فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه" را به دلیل اینکه فیلم ارزشی نیست برای اکران در اختیار حوزه هنری قرار نمی دهد. همچنین درباره فیلم "تو و من" نیز همین نظر را ارائه کرده اند.

درصورتی که مسئولین حوزه هنری معتقدند که دخالت در محتوا فیلم ها در اختیار شورای صنفی نمایش نیست و ما برای اکران این دو فیلم قرارداد داریم. طبق آخرین جلسات شورای صنفی نمایش تهیه کنندگان این آثار باید به دنبال یک سرگروه دیگری برای نمایش آثا خود باشند. به همین دلیل شنیده ها حاکی است عوامل سازنده "تو و من" ترجیح دادند فیلم خود را در این شرایط اکران نکنند. اما به هر حال سینماهای کشور هم اکنون منتظر اکران فیلم "کلاه قرمزی" هستند تا حدودی زیان وارده در این چند ماه را جبران کنند.

اما طی آخرین جلسه شورای صنفی نمایش سینما آزادی از سرگروهی خارج شده است و سینمای دیگری جایگزین آن می شود. اما مدیر سینما آزادی هم عنوان کرد: ما از این تصمیم استقبال می کنیم و خودمان دنبال خروج از سرگروهی هستیم. همچنین هنوز هیچ ابلاغیه ای در این ارتباط دریافت نکرده ایم.

مجوز برای "ضد گلوله"

- فیلم سینمایی "ضد گلوله" دومین ساخته بلند سینمایی مصطفی کیائی پس از مدتها جنجال پروانه نمایش گرفت. این فیلم در جشنواره فجر اکران شده بود و مورد استقبال قرار گرفت. اما پس از این رویداد مسئولین ارشاد اعلام کردند که اگر کارگردان بخواهد فیلم را اکران کند باید سکانس پایانی آن را تغیر دهد. اما با تلاش های کارگردان این سکانس با کمترین ممیزی مجوز نمایش گرفت و از گزینه های اکران عید فطر است.

خرید "گزارش یک جشن"

- سازمان سینمایی مالکیت "گزارش یک جشن" را خرید. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر ارشاد با اعلام این خبر، توضیح داد: به دلیل این‌که آقای پیرهادی تهیه‌کننده فیلم از بخش خصوصی با به نمایش در نیامدن آن، زیان زیادی را متحمل شده و همچنین به دلیل اینکه می‌خواستیم آقای حاتمی‌کیا با خیال راحت به سراغ ساخت فیلم سینمایی شهید چمران برود، سازمان سینمایی حقوق مالکیت گزارش یک جشن را خریداری کرده است. اکنون سازمان سینمایی مالک کلیه حقوق فیلم است، اما در عین حال توافق شده فیلم با انجام اصلاحاتی که اداره نظارت و ارزشیابی اعلام کرده، در زمان مقتضی روی پرده برود.

درهمین ارتباط نیز حاتمی کیا نوشت: این روزها اندیشیدن و نوشتن جز برای«چمران»، برای من حکم شکستن روزه را دارد، ولی رسانه‌ای شدن خرید فیلم گزارش یک جشن مجبورم کرد تا برای خروج از شبهه، تن به این خروج از دایره چمران دهم. نمی‌دانم رسانه‌ای شدن این کار خیر، چه سودی دارد که برادر خیرخواهم آقای شمقدری اقدام به آن کرد. امیدوارم ایشان روزی خبر اکران گزارش یک جشن را رسانه‌ای کند تا اصحاب فرهنگ از شنیدنش کام شیرین کنند.

کارگردان "گزارش یک جشن" در ادامه آورده است: من تهیه‌کننده گزارش یک جشن نیستم. شرایط ساخت فیلم نیز مثل دوران «به رنگ ارغوان» نیست که تهیه‌کننده، استطاعت و استقامت لازم برای نگهداری فیلم را داشته باشد. پس نه دفتر «حک فیلم» جایگاه شرکت فیلمسازی دارد و نه این مالکیت صوری که اکثریت سهام آن از وام و قرض‌های دولتی است معنی مالکیت واقعی دارد. از این نگاه اقدام ارشاد را طبیعی می‌دانم و از آن استقبال می‌کنم.

بعضی نگران شده‌اند که این خریدارشاد به آن معنی است که دیگرمنعی برای حذف کردن صحنه‌های فیلم وجود ندارد. پس منتظر دیدن فیلمی قطعه قطعه خواهند بود. من چنین تصوری را هیچ وقت نداشته و ندارم. چه این که هم اکنون فیلم «چ» با تهیه‌کنندگی ارشاد ساخته می‌شود و من چنین حسی برای مالکیت ارشاد ندارم. از فیلم "گزارش یک جشن" آنچه باید به صورت توافقی حذف می‌شد، با پیشنهاد معاونت سینمایی ارشاد اتفاق افتاد. حرکت بعدی مربوط به ارشاد است که پروانه نمایش را صادر کند و من چشم به پرده سینما دوخته‌ام تا این فیلم را با مردم تماشا کنم. نباید عادت کنیم، ولی یادمان باشد که فیلم "به رنگ ارغوان" تا کجا رفت و چگونه عید امسال از شبکه ملی کشورمان پخش شد.

"گزارش یک جشن" نیز هم چون "به رنگ ارغوان" نگاه دلسوز و مصلحانه سربازی است که این کشور را پاره تن خویش می‌داند. درد و آلامش را با همه وجود درک می‌کند و برای عزتش، با جان و آبرویش خواهد ایستاد. حاتمی‌کیا که این روزها مشغول فیلمبرداری فیلم جدیدش درباره شهید چمران است در پایان نوشته است: این روزها در شهر عزیز پاوه‌ ام. میان مردمان صبور، مهربان و بسیار مظلوم همچون خود چمران. این بار امانت چنان بر دوشم سنگین است که جز به دعای ‌خیرخواهان به مقصد نخواهد رسید.

در گذشت بازیگر قدیمی

- ایرن زازیانس بازیگر سینما و تئاتر که مدتها از بیماری سرطان رنج می برد و در بیمارستان دی بستری بود، بامداد روز 7 مرداد ماه درگذشت. وی در فیلم های مرحوم علی حاتمی، مسعود کیمیایی، ساموئل خاکچیان و.. به ایفای نقش پرداخته بود. پیکر وی در گورستان ارامنه به خاک سپرده شد.

خانه پدری در ونیز

- فیلم "خانه پدری" ساخته کیانوش عیاری که مدتی است امکان اکران به دلیل مشکلات ممیزی در سینای ایران را پیدا نکرده است. تنها نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه جشنواره ونیز است. البته این خبر حاشیه های به همراه داشته است که از جمله آن می توان به نداشتن پروانه نمایش خارج از کشور آن اشاره کرد. هنوز عیاری درباره این حضور صحبتی نکرده است. رئیس ادامه سینمایی ناجا نیز که مشارکت در ساخت این فیلم دارد از این حضور اظهر بی اطلاعی کرده است.

اولین فیلم در میشیان در مونترال

- فیلم "بغض"به کارگردانی رضا درمیشیان دربخش رقابتی فیلم های اول سی وششمین جشنواره بین المللی فیلم مونترال حضور دارد. این فیلم در جشنواره فجر سال گذشته به نمایش در آمد و باران کوثری، بابک حمیدیان و مهران احمدی در آن بازی کرده اند. تمام سکانس های "بغض" در ترکیه فیلمبرداری شده است.