به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه منطقه ویژه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از توزیع بیش از 163 میلیون ریال تجهیزات در بین کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان‌های نیشابور و فیروزه خبر داد.

حجت‌الاسلام هادی حسین‌آبادی گفت: این امکانات با هدف توسعه کمی و کیفی و تقویت بیش از پیش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، توسط استانداری و دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی خریداری شده، که در آستانه تعطیلات تابستان و اوقات فراغت توزیع شد.

وی اظهار داشت: این تجهیزات شامل 6 عدد دوربین عکاسی دیجیتال، سیزده دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه کپی و دستگاه دیتاپروژکشن بوده که اعتباری بالغ بر یکصد و شصت و سه میلیون ریال برای آنها هزینه شده است.

کارگاه توصیه‌های تغذیه‌ای ماه رمضان در بسیج نیشابور برگزار شد

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی نیشابور گفت: کارگاه توصیه‌های تغذیه‌ای در ماه مبارک رمضان در حسینیه شهدای ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد.

محمد جلیلی‌فر در این کارگاه به اهمیت روزه برای سلامتی جسم و جان اشاره کرد و افزود: در این ماه باید به اصول تغذیه‌ای و بهداشتی توجه ویژه‌ای داشت.

وی اظهار داشت: در زمان افطار باید از مصرف غذاهای پرحجم و چرب خودداری و از مواد غذایی طبیعی مثل شیر، پنیر، نان، گردو، خرما و سبزیجات استفاده کرد.

جلیلی‌فر ادامه داد: با توجه به اینکه زولیبا و بامیه از جمله مواد قندی است که در این ماه مصرف بیشتری دارد، لذا توصیه می‌شود علاوه بر مصرف کم این مواد از خرما و کشمش به‌عنوان مواد جایگزین استفاده شود.

دستگیری باند سارقان کابل‌ برق در نیشابور

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: با اقدام به موقع ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان باند سارقان کابل‌های برق در نیشابور دستگیر شدند.

سرهنگ محمدحسن امیری اظهارکرد: در پی وقوع یک فقره سرقت سیم و کابل برق که منجر به قطع برق یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان شده بود بلافاصله طرح مهار اجرا و اکیپی از ماموران کلانتری 12 این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: ماموران پس از مراجعه به محل به یک دستگاه خودروی پراید با 3 نفر سرنشین با مشخصات منطبق با متهمان مشکوک شدند که در نهایت با استفاده از قانون بکارگیری سلاح خودرو پراید را در یکی از خیابان‌های شهر متوقف کردند.

امیری ادامه داد: در بازرسی‌های به‌عمل آمده از خودرو مقدار 250 متر سیم و کابل برق مسروقه کشف شد که در بازجویی‌های تکمیلی متهمان به 7 فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کردند.