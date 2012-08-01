تاخیر در بیانیه مشترک هلال احمر و صلیب سرخ/ کمیته صلیب سرخ در تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر دقایقی قبل پیتر ریتر با ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر ایران در داخل ساختمان صلح با موضوع آخرین وضعیت 7 مدیر ربوده شده جمعیت هلال احمر در لیبی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ریتر با بیان اینکه من از شنیدن این خبر شوکه شدم گفت: این افراد مانند اعضای خانواده خودم هستند ولی من به سرعت موضوع را پیگیری کردم که متاسفانه امروز روز تعطیلی در ژنو است ولی با این حال کارگروه ویژه ای تشکیل شده تا موضوع را پیگیری کند.

همچنین به رئیس دفتر خودمان در لیبی و شهر بغازی هم گفته ام این موضوع را پیگیری کند.

رئیس دفتر نمایندگی صلیب سرخ جهانی در ایران افزود: دیروز با هماهنگی کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار شد بیانیه مشترکی با هلال احمر جهانی صادر شود و منتظر موافقتهای نهایی هستیم تا هر چه زودتر این بیانیه صادر شود. فقیه رئیس جمعیت هلال احمر گفت: 48 ساعت گذشته است ولی بیانیه شما صادر نشده در حالی که بسیار تاثیر گذار است.

ریتر گفت: من در این خصوص احساس گناه می کنم چون یادم رفت وضعیت بحرانی بنغازی و لیبی را به دکتر محمدی عراقی معاون امور بین الملل هلال احمر ایران توضیح دهم. ولی در هر حال تهدیدهای زیادی به هلال احمر وصلیب سرخ شده است حتی در لیبی چندین بار به دفتر ما تیراندازی شده است. البته این را هم باید گفت که گروههای مسلح و مردم هم هیچ اطلاعی از ماموریتهای هلال احمر و صلیب سرخ ندارند.

رئیس دفتر نمایندگی صلیب سرخ جهانی در ایران گفت: کمیته مدیریت بحرانی در لیبی تشکیل شده که مشغول مذاکرات هستند.