ایجاد بازارچه های صنایع دستی/ واکنش میراث به حفاریهای شوش

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز هفته یک عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در واکنش به حذف ارز مسافرتی گفت: حذف ارز مسافرتی برای سفر به خارج از کشور و پرداخت نشدن ارز دولتی به مسافران، نوعی تحقیر افراد به حساب می آید.

ناصر گلدوست، گفت: مگر همه مسافران پولدارند که برای رفتن از ایران باید ارز آزاد دریافت کنند آیا این جز تحقیر مردمی نیست که می توانند از ارز دولتی استفاده کنند اما این تسهیلات را از بین می برند و آنها را مجبور می کنند از تعداد مسافرتهای خود کم کنند؟

هر سه روز یک بازارچه صنایع دستی در کشور ایجاد می شود

نشست مسئولان بانکهای عامل اجرای طرح اختصاص جوایز نقدی به کالاهای صنایع دستی روزسه شنبه در ارگ آزادی برگزار شد.

در این نشست معاون صنایع دستی کشور با بیان اینکه در طرح مسکن مهر می توان از هنر دست ایرانیان مانند مقرنس کاریها، آینه کاریها و گچ بری استفاده کرد گفت: طی برنامه 5 ‌ساله باید 60 بازارچه صنایع دستی در کشور راه‌اندازی شود.

منوچهر عبدلی رئیس اتحادیه صنایع دستی کشور هم گفت: سال گذشته با هماهنگی بانک ملی، مراکز فروشگاهی متعددی را معرفی و تعدادی بروشور و پیکیج تعریف کردیم که مشتریان را راضی نگه دارد و بدانند که می توانند از 23 هزار قلم صنایع دستی ورد نظرشان را انتخاب کنند.

کلایی نماینده بانک سپه نیز که در این مراسم حضور داشت، گفت: امسال 394 هزار قلم کالای صنایع دستی جز جوای ز غیر نقدی حسایهای قرض الحسنه این بانک بوده است.

وی از نبود فروشگاههای متعدد صنایع دستی در سطح کشور انتقاد کرد و آن را یکی از مشکلات بانک ها برای عدم اختصاص بودجه خرید صنایع دستی دانست.

دعوت از خبرنگاران برای بازدید از شهر باستانی شوش

این هفته پس از انتشار گزارشهایی از حفاریهای غیرمجاز در شهر تاریخی شوش، سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده است شهر شوش هیچگونه حفاری جدید و غیرمجازی در طول چند سال گذشته به خود ندیده و از خبرنگاران نیز دعوت کرده تا از شهر شوش بازدید کنند.

سازمان، حفاریهای انجام شده در شوش را تکذیب می کند و کارشناسان خود را برای بازدید از این محل پس از انتشار گزارش مهر به شهر شوش اعزام می کند درحالی که در این میان هیچ مشورت و یا صحبتی با مطلعان این امر از کشاورزان و مردم محلی گرفته تا دوستداران میراث و کسانی که خود منبع انتشار این اخبار بوده اند، انجام نداده است. درصورتی که شاید لازم باشد با تعاملی که با این افراد انجام میگیرد، پایش ها دقیق تر انجام ارائه شود.

استفاده از واژگان رعب انگیز در رسانه گردشگر را فراری می دهد

روز سه شنبه، یک استاد دانشگاه گفت: گردشگران خارجی به مقصدی می روند که ثبات مدیریتی، قوانین و مقررات داشته باشد نه اینکه مدام رادیو و تلویزیون آن کشور از واژگان رعب انگیز مانند قتل، اعدام، اختلاس، کلاهبرداری، دستگیری و نوسانات قیمت ارز... برای نشان دادن فضای کشور استفاده کند.

حسینعلی ذوالفقاری ادامه داد: متاسفانه چند سالی است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی زمانی که در صندلی خود می نشینند آمارهایی می دهند که براساس آنچه هویداست اجرایی نیست درصورتی که این وعده ها نیاز به الزاماتی دارد و فضای کسب و کار که یکی از آنها گردشگری است، فضای آرام بخش می خواهد.

مرمت کاخ ملت در سعدآباد آغاز شد

در همین روزخبر رسید که فاز دوم عملیات مرمت و بازسازی کاخ ملت واقع در مجموعه‌ فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد آغاز شد.

طبقه‌ دوم کاخ ـ موزه‌ ملت به ‌منظور نقاشی دیوارها، شستشوی گچ‌بریها با استفاده از پمپ باد و رنگ‌آمیزی برخی قسمتها تحت نظر کارشناسان دفتر فنی و همچنین مرمت پرده‌ها، از آغاز ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه تعطیل است.

مرحله‌ نخست عملیات مرمتی کاخ ـ موزه‌ ملت از خرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پنج‌ماه طول کشید و در آن، عملیات بازسازی و مرمت تزیینات بنا، به ویژه طبقه‌ همکف و عملیات سامان‌دهی مخازن و کارشناسی و مرمت اشیای موزه و... انجام شد.