به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی از زمان تغییر امامت جمعه بجنورد افزود: فرهنگ به مثابه هوای تنفسی جامعه بوده و وظیفه متولیان فرهنگی پالایش و زدودن آلودگی‌ها از فضای تنفسی جامعه است.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی همواره در تلاش برای تغییر ذائقه و فرهنگ مردم ایران هستند، اظهار داشت: دشمنان قصد دارند با تحمیل الگوی زندگی غربی، به مرور تمامی نشانه‌های اسلامی را از فرهنگ جامعه پاک کنند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به نقش متولیان و مسئولین فرهنگی کشور در مقابله با هجمه وسیع دشمنان تاکید کرد: لازم است متولیان فرهنگی و اعضای شورای فرهنگ عمومی پیش از هر گونه فعالیت، اولویت‌های فرهنگی جامعه را در برنامه ریزی‌های خود تعیین کنند.

وی در مورد اولویت‌های فرهنگی در خراسان شمالی نیز اظهار داشت: در حال حاضر مسئله میزان بالای طلاق در این استان یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بوده و شورای فرهنگ عمومی باید در این زمینه چاره اندیشی و سیاست گذاری کند.

امام جمعه بجنورد همچنین حضور کم رنگ جوانان در مساجد و برنامه‌های مذهبی را از دیگر مسائل مهم فرهنگی خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: باید این مسئله که چه موضوعی سبب جدایی جوانان از برنامه‌های دینی و مذهبی در استان شده است در جلسات شورای فرهنگ عمومی بررسی شده و برای رفع آن نیز راهکار مناسب اتخاذ شود.

وی گسترش بدحجابی در جامعه را از دیگر مسائل مهم فرهنگی استان دانست و تصریح کرد: خراسان شمالی به دلیل قرار گرفتن در مسیر گردشگری از نظر اینگونه مسائل دارای شرایط خاصی بوده و متولیان فرهنگی نیز باید برای تقابل با آن برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه در مورد برنامه ریزی برای تجلیل از آیت الله حبیب الله مهمان نواز امام جمعه سابق بجنورد که به مدت نیم قرن مسئولیت امامت جمعه مرکز خراسان شمالی را بر عهده داشت، با انتقاد از برنامه ریزی‌های عجولانه برخی از مسئولین فرهنگی برای اجرای مراسم بزرگداشت این عالم بزرگوار، اظهار داشت: انجام برنامه‌های عجولانه و صرفا رسانه‌ای برای بزرگداشت مجاهدی که به مدت نیم قرن برای اجرای فرامین اسلامی در خراسان شمالی تلاش کرده است، به هیچ عنوان زیبنده شخصیت این عالم بزرگ نیست.

وی با تاکید اینکه این مراسم باید در قالب یک همایش منسجم و با برنامه ریزی اصولی انجام شود، تصریح کرد: مسئولین و متولیان فرهنگی برای انجام مراسم بزرگداشت اصولی از آیت الله مهمان نواز، برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده و از اجرای فعالیت‌های زودگذر و نمایشی خودداری کنند.

