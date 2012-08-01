3 درخواست فقیه از صلیب سرخ/ گزینه های رهایی اعضای ربوده شده روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل ابوالحسن فقیه در دیدار با پیتر ریتر رئیس دفتر صلیب سرخ در ایران اعلام کرد: تعجیل در اعلام بیانیه مشترک صلیب سرخ و هلال احمر، اعزام یک گروه از سوی کمیته صلیب سرخ به لیبی و امکان ارتباط 7 ایرانی ربوده شده با خانواده هایشان سه درخواست هلال احمر از صلیب سرخ جهانی است.

وی افزود: قرار بود این هیئت بعد از ماه مبارک رمضان به لیبی سفر کنند ولی طرف لیبیایی با اصرار خواست تا برای تفاهم نامه مدیران هلال احمر در ماه مبارک رمضان به این کشور سفر داشته باشند و بعد از عقد تفاهم نامه این اتفاق رخ داد.

فقیه اظهار داشت: هر چند به گفته مسئولان لیبایی تمامی 7 نفر در سلامت کامل به سر می برند ولی از سوی سفارت ایران در لیبی و وزارت امور خارجه و هلال احمر این موضوع در حال بررسی است و دولت ایران هم آماده رایزنی در این خصوص است.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: اگر کمیته بحران لیبی به نتیجه نرسد گزینه های دیگری روی میز است که اقدام می کنیم.

پیتر ریتر هم گفت: یک گروه 3 نفره از سوی کمیته به لیبی خواهد رفت. و در خصوص ارتباط خانواده ها تلاش می کنیم این ارتباط برقرار شود.

فقیه در پایان گفت: انشا الله تا 24 ساعت آینده این افرد در خاک ایران باشند.