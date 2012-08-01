به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی عصر چهارشنبه در نشست مشترک مدیران و شورای اداری آموزش و پرورش منطقه بندرریگ در ارتباط با وظیفه معلم در سند تحول بنیادین اظهار داشت: آنچه که در سند تحول برای معلم مهم است سوق دادن دانش آموزان به سوی حیات طیبه است.

وی اضافه کرد: سند تحول بنیادین حاصل تلاش و تحقیق و مطالعه چندین ساله نخبگان علمی و کارشناسان کشور است که هدف آن ایجاد یک آموزش و پرورش پویا و کاملاً ایرانی و اسلامی است؛ آموزش و پرورش کنونی ما یک آموزش و پرورش وارداتی است که محتوای آن برگرفته از متون و محتوای آموزش و پرورش سایر کشورها است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: سند تحول بنیادین یک سند کاملاً ایرانی و اسلامی است و خروجی آن دانش آموخته‌ای است که علاوه بر مسائل علمی روز سرشار از معنویات دینی و ایرانی است. تحول در آموزش و پرورش یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بود و ایشان خواستار یک تحول عظیم و اساسی در ساختار آموزش و پرورش کشور بودند.

وی به جایگاه مدیر در این سند اشاره کرد و گفت: مدیری که در سند تحول بنیادین تعریف شده است باید یک مدیر مدبر و خلاق باشد و بتواند با همفکری با عوامل زیر مجموعه خود و با عزمی راسخ در راستای اهداف عالیه آموزش و پرورش کشور گام بردارد .

رضائی در ارتباط با جایگاه آموزش و پرورش در جوامع اشاره کرد و گفت: جوامع متمدن و پیشرفته دنیا توجه ویژه ای به آموزش و پرورش دارند و برای تقویت و رساندن آن به حد اعلا تلاش های زیادی می‌کنند. اگر تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌ها را در کنار هم بگذارند آموزش و پرورش از همه آنها بالاتر و سرآمدتر است.

وی آموزش و پرورش را به عنوان یک مقدمه برای سایر نهادها دانست و گفت: اگر کشوری از لحاظ منابع معدنی و نفت و گاز سرشار باشد و از لحاظ اقتصادی جزو کشورهای پیشرفته باشد ولی اگر دارای آموزش و پرورشی ضعیف باشد نمی‌تواند یک کشور موفق و پیشرفته باشد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: اگر کشوری نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تربیت کند نمی‌تواند در قسمت‌ها موفق باشد و دولت‌مردانی که به آموزش و پرورش توجه می‌کنند می‌توانند به قله‌های رفیع علمی دست یابند.

وی در ادامه به تاسیس دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی تاسیس این دانشگاه تربیت معلمانی است که با روش تدریس دروس آشنا باشند. در حال حاضر در بیش از 90 کشور دنیار ساختار آموزشی 3-3-6 اجرا می‌شود .

رضائی استفاده از علوم روز و آشنایی با آنها را یکی از وظایف معلمان دانست و افزود: اگر معلمان به دنبال دانش‌افزایی نباشد دانش آموز پایه اول ابتدائی از نظر علم روز دنیا از معلم خود جلو خواهد افتاد .

وی هوشمند سازی مدارس را یکی از اهداف عالی نظام آموزشی دانست و اضافه کرد: برای دست‌یابی به علوم روز باید با وسایل الکترونیکی و کمک آموزشی به روز کار کنیم.