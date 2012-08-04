تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم رمضان سال 1433 هجری قمری و پنجم آگوست سال 2012 میلادی.

- در ادامه بازی‌های المپیک 2012 لندن، ورزشکاران ایران طبق برنامه زیر برابر حریفان قرار می‌گیرند:

تیراندازی:

سه وضعیت مردان: ابراهیم برخورداری، ساعت 12:30، ورزشگاه The Royal Artillery Barracks

کشتی فرنگی:

وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی: حمید سوریان، ساعت 16:30، ورزشگاه ExCel- North Arena2

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* پرسپولیس - صبای قم، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران