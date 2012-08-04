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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۰:۱۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ادامه بازی‌های المپیک 2012 لندن با رقابت ورزشکاران ایران در رشته‌های کشتی فرنگی و تیراندازی و آغاز هفته چهارم مسابقات لیگ برار از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم رمضان سال 1433 هجری قمری و پنجم آگوست سال 2012 میلادی.

- در ادامه بازی‌های المپیک 2012 لندن، ورزشکاران ایران طبق برنامه زیر برابر حریفان قرار می‌گیرند:
تیراندازی:
سه وضعیت مردان: ابراهیم برخورداری، ساعت 12:30،  ورزشگاه The Royal Artillery Barracks

کشتی فرنگی:
وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی: حمید سوریان، ساعت 16:30، ورزشگاه ExCel- North Arena2

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* پرسپولیس - صبای قم، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 1663749

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