تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم رمضان سال 1433 هجری قمری و پنجم آگوست سال 2012 میلادی.
- در ادامه بازیهای المپیک 2012 لندن، ورزشکاران ایران طبق برنامه زیر برابر حریفان قرار میگیرند:
تیراندازی:
سه وضعیت مردان: ابراهیم برخورداری، ساعت 12:30، ورزشگاه The Royal Artillery Barracks
کشتی فرنگی:
وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی: حمید سوریان، ساعت 16:30، ورزشگاه ExCel- North Arena2
- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* پرسپولیس - صبای قم، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
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