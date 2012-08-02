اجرای طرح های شبکه برق گرمسار با اعتبار یک میلیارد و 652 میلیون ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق شهرستان گرمسار ضمن بیان اینکه برای اجرای شش پروژه طرح های شبکه توزیع برق در این شهرستان، یک میلیارد و 652 میلیون ریال هزینه شده است، افزود: این پروژه های برق رسانی با هدف بهینه سازی و تقویت شبکه ها و ایجاد ظرفیت جدید برای مشترکان اجرا شده است.

وی مهمترین این پروژه ها را احداث کابل کشی زمینی با هدف ایجاد زیر ساخت توسعه فیدر 20 کیلو ولت گرمسار عنوان کرد.

صفری اظهار داشت: این پروژه در مسیر بلوار شهید بهشتی و خیابان شهید مصطفی خمینی شهر گرمسار انجام شده و بخشی از بارمصرفی شهری از شبکه های روشنایی تفکیک شد.

وی با اشاره به تعویض کابل 20 کیلو ولت روغنی فیدر نیروگاه گرمسار به طول 508 متر، گفت: تنها خروجی فشار متوسط از پست های 63 کیلوولت شهرستان گرمسار که دارای کابل روغنی بوده به کابل خشک تبدیل شد.

مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار به تقویت یک هزار و 32 متر خطوط 20 کیلو ولت بلوار انقلاب آرادان اشاره کرد و افزود: 600 متر شبکه فشار ضعیف خیابان اصلی روستای حسین آباد کردها نیز بهینه سازی شده است.

صفری خاطرنشان کرد: تقویت شش دستگاه پست های اختصاصی در شهرک های صنعتی منطقه گرمسار به همراه نصب تابلوهای مربوطه جهت متقاضیان دیماندی جدید عملیاتی شده است.

وی همچنین در پایان یادآور شد: به منظور تامین برق متقاضیان جدید خیابان شهید حیدری گرمسار، یک دستگاه پست 200 کیلوولت آمپر و تابلوی 250 آمپری نصب و بهره برداری شد.