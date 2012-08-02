محفل انس با قرآن در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی رضوی حافظ و قاری بین المللی از کشور هندوستان،‌ ظهر پنج شنبه در محفل انس با قرآن در محل حسینیه ثارالله سپاه استان سمنان، اظهار داشت: ماه رمضان نسبت به دیگر ماه‌ها دارای ارزش و مزیت‌ها و امتیازات فراوانی است.

معاون و رئیس هیئت علمی دارالقرآن علوی قم افزود: طبق احادیث، ماه رمضان ماهی است که مسلمانان مهمان خدا و خداوند میزبان ما مسلمانان است.

وی عنوان کرد: وسیله پذیرایی پروردگار از بندگانش در این ماه رحمت، مغفرت و کرامت است و یکی از بهترین چیزهایی که به وسیله آن از مومنین پذیرایی می‌کند قرآن کریم است.

معاون و رئیس هیئت علمی دارالقرآن علوی قم گفت: قرآن کریم در این ماه نازل شده است بنابر این اگر به آن ایمان داشته باشیم و طبق رهنمودهای قرآن عمل کنیم هدایت خواهیم شد.

رضوی تأکید کرد: ارتباط با قرآن نباید محدود به ماه مبارک رمضان باشد و لازم است که مومنان در طول سال با قرآن در زمینه‌های مختلف از جمله تلاوت، حفظ و تدبیر مأنوس باشند.

وی ضمن بیان اینکه قرآن در آیات متعددی ظلم را محکوم کرده است و گفت: اگر مسلمانان به ظالمان تکیه کنند عاقبتشان آتش است بنابر این اگر مومنان به ظلم کمک نمی‌کنند حتی الامکان در مقابل ظلم سکوت نکنند.

در این مراسم حجت الاسلام دکتر سید مجتبی رضوی معاون و رئیس هیئت علمی دارالقرآن علوی قم با قرائت کلام نور به محفل معنویت وشکوه خاصی بخشید.

حجت الاسلام سید مجتبی رضوی در پایان این محفل نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هشت‎سالگی با کمک پدر خود که از طلاب حوزه علمیه قم است، در مدت یک سال قرآن را حفظ کرده، گفت: هم‎ اکنون با 35 روش توانایی پاسخگویی به سئوالات و قرائت قرآن را دارد.

وی که تاکنون برای قرائت قرآن مجید و انجام امور تبلیغی، 4 سفر به کشورهای عربستان، هند، استرالیا و یمن داشته است، اظهار داشت: در مسابقات بین‎المللی قرآن در عراق در سال 90 توانست رتبه اول را کسب نماید.

این قاری بین المللی خاطرنشان کرد: در مسابقات بین‏ المللی کشورهای پاکستان و امارات نیز حضور یافته و حائز رتبه های برتر شده است.

به گزارش مهر: حجت الاسلام رضوی قادر به ارائه آدرس سوره ‏ها، اجزاء، صفحات و سطور و ترجمه و تفسیر آیات می ‏باشد و می ‏تواند به صورت موضوعی با استناد به آیات کلام الله مجید، پاسخ دهد.

همچنین وی حافظ کل نهج ‏البلاغه نیز است.

حجت الاسلام رضوی اصالتا اهل هندوستان بوده و متولد 1368 شمسی است.