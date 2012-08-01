به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام، فعالیت های مذهبی را نقطه امیدی برای زنده نگه داشتن اعیاد و مراسم مذهبی بیان و تصریح کرد: فعالیت مسئولین و اعضاء هیئت های مذهبی برای برگزاری مراسم معنوی نشان دهنده لطف پروردگار به این افراد برای قدم برداشتن در مسیر قرب الهی است و این افراد باید در این مسیر با امید به خداوند از تمامی فرصت ها و ظرفیت های موجود استفاده کنند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به فعالیت هیئت های مذهبی در برگزاری جشن های مذهبی، افزود: همه ی فعالیت ها باید دینی باشد و در برپایی جشن های مذهبی توجه به رعایت چهارچوب دین و شرع ضروری است.

حجت الاسلام نکونام در بخش دیگری از سخنانش لزوم توجه به نحوه برگزاری مراسم و جشن ها را بسیار حساس و مهم برشمرد و گفت: وصل کردن واقعی مردم به دین فقط با شادی حاصل نمی شود بلکه متأثر کردن دل مؤمنان در این برنامه ها و افزایش معرفت دینی آنان باید در اولویت قرار گیرد.

وی، مردمی بودن جشن ها و مراسم را در مکتب تشیع بسیار مهم عنوان کرد و گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مهمی است تا با استفاده از فضائل بی شمار این ماه، فضای جامعه را به نور الهی مزین و مردم را به بهره گرفتن از برکات آن تشویق و ترغیب کرد.

100 برنامه فرهنگی روزانه در شهرستان بروجن برگزار می شود

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن از برگزاری روزانه 100 برنامه فرهنگی آموزشی همزمان با ماه رمضان در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید الهیان تقویت باورهای دینی مردم، فعال کردن مساجد و مراکز فرهنگی و جذب جوانان به حضور در مساجد را از اهداف برگزاری این برنامه های آموزشی دانست و افزود: این برنامه ها با همکاری روحانیون اعزامی و مستقر در مساجد و مراکز فرهنگی در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه این دوره های آموزشی در زمینه‌ی احکام و مسائل اخلاقی و قرآنی برگزار می‌شود، افزود: نزدیک به سه هزار نفر در این دوره ها حضور دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با ارزیابی مطلوب استقبال مردم و مخصوصا بانوان جوان از این برنامه های آموزشی تصریح کرد: برگزاری این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

فعالیت 50 مبلغ و روحانی ویژه ماه مبارک رمضان در فارسان

هم زمان با ماه مبارک رمضان، 50 مبلغ و روحانی فعالیت های تبلیغی در مناطق شهری و روستایی فارسان انجام می دهند.

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان گفت:در رمضان امسال 50 مبلغ در مساجد این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که از مراکز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و اصفهان، طرح هجرت و سازمان اوقاف و امور خیریه به این منطقه اعزام شده اند.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی ، برگزاری سه نوبت نماز جماعت، جلسات جزء خوانی قرآن کریم ، کلاس های تخصصی احکام و معارف اسلامی، تبلیغ چهره به چهره با مردم به ویژه جوانان و شرکت در برنامه های ختم های قرآن در منازل را از جمله فعالیت های مبلغین در ماه مبارک رمضان برشمرد.

وی افزود: مسئولین تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان در ماه مبارک رمضان و در دیدار با تمام مبلغین اعزامی از نزدیک مشکلات اسکان و تبلیغی آنها را بررسی می کنند.



مراکز قرآنی شهرستان بروجن رتبه بندی می شوند

کارشناس امور قرآن تبلیغات اسلامی بروجن از بررسی مشکلات و رتبه بندی مؤسسات قرآنی این شهرستان خبر داد.

محمد منصوری با بیان اینکه 10 کلاس در طرح نهضت همگانی قرآن آموزی با شرکت 250 نفر در این شهرستان در حال برگزاری است، گفت: با نظارت بر این کلاس‌ها مشکلات مراکز قرآنی بررسی می‌شود.

وی افزود: امتیاز بندی، سنجش سطح عملکرد مؤسسات قرآنی و هم اندیشی با شرکت کنندگان در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی این مراکز از دیگر اهداف بازدید از کلاس‌های این طرح است.

کارشناس امور قرآن تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: در این طرح پس از نظارت، به عملکرد مؤسسات قرآنی امتیاز داده می شود.

منصوی گفت:‌ایجاد رقابت میان مراکز قرآنی، تشویق مربیان به افزایش اطلاعات قرآنی و درجه بندی مؤسسات قرآنی از ثمرات نظارت بر فعالیت این مراکز و رتبه بندی آن‌ها است.

موفقیت 40 نفر در آزمون ورودی دبیرستان دخترانه صدرای بروجن

40 نفر از شرکت کنندگان در مرحله نخست آزمون ورودی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن پذیرفته شدند.

مدیر دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن با بیان اینکه آزمون کتبی ورودی این آموزشگاه با شرکت 90 دانش‌آموز مقطع سوم راهنمایی 31 خرداد برگزار شد؛ گفت: از این تعداد 40 نفر با کسب نمره قبولی به مرحله‌ی مصاحبه راه یافتند.

فرشته محمدیان تأکید کرد: مرحله دوم آزمون وردودی این آموزشگاه پس از ماه رمضان برگزار و با جمع بندی امتیازات 20 نفر برای تحصیل در دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن انتخاب می شوند.

وی گفت: مصاحبه شوندگان باید در مرحله دوم آزمون وردودی به سئوالاتی پیرامون مسائل سیاسی، احکام، قرآن و فعالیت‌های فرهنگی و هنری پاسخ دهند.