  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱:۱۸

یک رسانه ترک فاش کرد؛

کامیونهای حامل تروریستها و سلاح هر روز از ترکیه وارد سوریه می شوند

کامیونهای حامل تروریستها و سلاح هر روز از ترکیه وارد سوریه می شوند

یک رسانه ترک فاش کرد گروههای تروریستی منتسب به شبکه القاعده و گروه اخوان المسلمین برای اجرای اقدامات تروریستی علیه شهروندان سوری و نیروهای امنیتی و ارتش از ترکیه وارد سوریه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه به نقل از روزنامه "یورت" ترکیه فاش کرد گروههای تروریستی منتسب به شبکه القاعده و گروه اخوان المسلمین برای اجرای اقدامات تروریستی علیه شهروندان سوری و نیروهای امنیتی و ارتش از داخل ترکیه به سوریه وارد می شوند.

"عمر اودامیش" خبرنگار این روزنامه گفت مردم روستاهای قوشاقلی و بوکولماز تصریح کردند کامیونها وون هایی با همراهی دو خودرو با پلاک شهر آنکارا هر روز تروریستها و سلاحها را از طریق مرزهای ترکیه وارد سوریه می کنند.
 
وی افزود : این کامیونها حامل سلاح و مهمات است و ون ها حامل تروریستها هستند که از اردوگاهها به سمت مرزها حرکت می کنند.
 
وی اعلام کرد کسانی که سلاح در میان تروریستها توزیع می کنند، به انگلیسی حرف می زنند، در حالی که کسانی که در ون ها هستند به زبان عربی و ترکی حرف می زنند و این مسئله هر روز در روستاهای مذکور و در مقابل دیدگان واحدهای نظامی ارتش ترکیه تکرار می شود.
کد مطلب 1663780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه